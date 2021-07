Arequipa. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que ya tienen listas las comisiones de transferencia para el siguiente gobierno. Así, la decisión de reanudar las obras paralizadas del proyecto de irrigación Majes Sigua II estará en manos del próximo mandato, sostuvo el consejero regional José Luis Hancco.

Esta pendiente la aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la adenda 13, que establece un incremento presupuestal de US$ 550 millones a US$ 654 millones de la inversión total. Luego será evaluado por Contraloría.

El legislador regional sostuvo que por esto el Consejo Regional de Arequipa no debió apresurarse en aprobar la reincorporación del presupuesto al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de S/ 168 millones provenientes del préstamo de la CAF. Ni tampoco el endeudamiento de las arcas del GRA para el préstamo por vía del Banco de la Nación por S/ 470 millones para la puesta a punto de Majes I. El dinero según el GRA servirá para financiar la represa Angostura y el túnel de derivación Angostura-Colca. Según Hancco es para pagar el quinto desembolso a la concesionaria Cobra.

El consejero Harberth Zúñiga espera que el mega proyecto pueda reactivarse a inicios del 2022. Cuestionó también que se haya aprobado el último préstamo al Gobierno central cuando este financia tamañas cantidades en proyectos del norte como Chavimochic. Además sostuvo que no hay precisión de cuanto costará la puesta a punto de Majes I. “Es como si tuviera la idea del negocio pero una vez que me dan el préstamo me doy cuenta que no va a alcanzar”, indicó.

En anteriores estimaciones de Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) la puesta a punto superaba S/ 1000 millones.