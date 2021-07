Pesar por la muerte de simpatizante de Perú Libre

Gran conmoción ha causado la lamentable muerte del simpatizante de Perú Libre Sacarías Meneses Taco. En un inicio, desde ese partido denunciaron que el ayacuchano de 56 años había sido “brutalmente golpeado la semana pasada con palos y clavos” por integrantes de la agrupación La Resistencia , relacionada con Fuerza Popular. No obstante, con el pasar de las horas, la policía y el hospital Dos de Mayo aclararon que el fallecimiento se debió a una enfermedad crónica que padecía.

La noche del martes último, tras la hipótesis de Perú Libre de que Meneses murió como consecuencia de un ataque de La Resistencia, registrado el 24 de junio en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un sector de la ciudadanía exigió que haya una investigación para saber la verdad.

Así, el miércoles, desde el Ministerio Público confirmaron la apertura de diligencias para en un plazo de 40 días determinar las causas. El objetivo de la Tercera Fiscalía Superior Corporativa Penal es identificar, en caso existiera, a los responsables del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Sin embargo, ayer también el comandante general de la PNP, César Cervantes, fue enfático en señalar que las investigaciones realizadas por la División de Homicidios descartaron que la muerte de Sacarías Meneses haya sido por causas violentas.

“Ha quedado descartado totalmente que se trate de una muerte criminal o una muerte violenta o dolosa. La policía habla con pruebas, se hizo una línea de tiempo, se constituyó al hospital Dos de Mayo y se demostró que el señor ingresó por hipertensión arterial y por sentirse mal”, dijo a La República.

Detalló que llegó el 22 de junio pasado en compañía de su esposa y que quedó internado.

Y efectivamente, según el hospital Dos de Mayo, Sacarías ingresó ese día a las 7:05 de la noche por el servicio de emergencia y “durante su permanencia contó con las evaluaciones médicas y exámenes de laboratorio”. Asimismo, le realizaron una tomografía cerebral.

“Lamentablemente por la enfermedad de cirrosis hepática en grado terminal, dejó de existir el 28 de junio, tal como consta en el certificado de defunción”, explicó el oficial. De este modo, la policía descartó que Meneses haya estado presente en el enfrentamiento contra simpatizantes de Perú Libre, el cual ocurrió el 24 de junio.

Pruebas. Municipalidad dio imágenes de videos a la Fiscalía. Foto: difusión

Habla su hija

Al cierre, Naomi Meneses respondió a ATV que su padre murió por cirrosis hepática y aclaró que no estaba en el JNE, ya que no podía ni caminar. “Es mentira eso de que lo atacaron (...) No hemos aceptado la necropsia porque mi papá falleció por muerte natural, no hay nada que investigar, no ha sido producto de ninguna agresión”.

En medio de la incertidumbre, la Municipalidad de Lima informó que cumplirá con entregar las imágenes de las cámaras de videovigilancia del lugar y el día de los actos violentos.

Lamentan uso político en este reciente caso

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asistieron la noche del martes al velorio y lamentaron que el fallecimiento haya ocurrido por una brutal agresión.

Ayer por la tarde, simpatizantes de Perú Libre trasladaron los restos de Sacarías Meneses hasta el frontis del JNE.

Diversas personas cuestionaron que haya existido un aprovechamiento político tras la muerte de Sacarías Meneses. Aunque también rechazaron las acciones de La Resistencia.