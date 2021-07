Lambayeque: proponen crear oficina para monitorear a personas afectadas por arsénico

El consejero regional de Lambayeque, Manuel Huacchillo Gonzáles, manifestó que es necesario que desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa) se implemente una oficina de monitoreo y control de personas afectadas por la contaminación del agua que consumen con arsénico.

Huacchillo Gonzáles hizo este pedido tras indicar que hay un informe de una ONG sobre el análisis realizado al agua de dos pozos en el distrito de Jayanca. El resultado detalla que también existe presencia de metales pesados. Además, el estudio precisa que dicha situación se replicaría en otros distritos.

“Plantearé que se cree un área de monitoreo para estos casos específicos (de personas contaminadas por arsénico), pero que no tenga que implementarse en Chiclayo (sede de la Geresa), sino que se haga en un centro de salud de los distritos afectados”, refirió el consejero en diálogo con la prensa.

El fiscalizador enfatizó que esta iniciativa apunta a beneficiar directamente a los 350 niños afectados por arsénico en Pacora. Además, se deberá incluir a las personas que resulten perjudicadas con base en los resultados de este nuevo análisis y que implicaría a población de Jayanca, Mórrope, Mochumí, Salas y Túcume.

El integrante del Consejo Regional sostuvo que dicha solicitud se hará durante una reunión para el próximo lunes 12 de julio, donde se espera la presencia del gobernador regional, el gerente regional de Salud, los alcaldes de los distritos que presentan problemas con sus pozos y dirigentes civiles.

Consultorio en Pacora

A inicios de este año, la Geresa instaló un consultorio para la atención de menores de edad de Pacora que tienen presencia de arsénico en su organismo, debido a que la contaminación con este metal pesado podría derivar en futuras enfermedades . El servicio funciona en el centro de salud de esta localidad.

No obstante, el consejero ha cuestionado esto, pues señala que la asistencia médica no es la más óptima, ya que a muchos de estos niños no se les hace el seguimiento de su estado de salud desde hace meses.