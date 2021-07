Una comisión especial de regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Lambayeque, solicitó ante diversas unidades ejecutoras de la entidad información respecto a tres contratos de obras y dos supervisiones de obras que conforman proyectos de reconstrucción por más de 11 millones de soles.

Solicitud

El pasado 27 de mayo, La República informó que la comuna de Chiclayo suscribió contratos para ejecutar cinco obras de reconstrucción en instituciones educativas, sin embargo, un grupo de regidores advirtió que algunas empresas obtuvieron la buena pro de licitaciones con líneas de crédito de una empresa en común, y que estarían al margen de la normativa.

La comisión, conformada por los regidores Felipa Orosco Nuntón (presidenta), Jony Piana Ramírez y Randy Vega Díaz, otorgó un plazo de cinco días a los responsables de las unidades ejecutoras para que entreguen información respecto a dichas obras.

Dicho plazo fue presentado el pasado 22 de junio ante las diferentes oficinas ediles, empero, el plazo empezaría a regir desde el último lunes 26 de junio. En caso de incumplimiento, los regidores precisaron que procederá conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Concejo Municipal.

Los oficios de requerimiento de información fueron presentados ante la Gerencia de Infraestructura Pública, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.

Obras

Según información a la que accedió La República se requiere información respecto al contrato firmado con la empresa B & C ingenieros SAC para la recuperación de la infraestructura de la institución educativa n.º 11631, del pueblo joven Jesús de Nazareno, por S/ 4 151 795,10.

También se pide documentos del contrato con el Consorcio Concerge Perú para la recuperación de la infraestructura del colegio n.º 11151 Monseñor Augusto Vargas, del distrito de Chiclayo, por S/ 4 942 912,22. Y el contrato con el Consorcio JA & EB para la rehabilitación de la institución educativa n.º 10002, urbanización El Paraíso, por S/ 3 093 640,23.

De igual forma, la comuna requiere información de los contratos de supervisión con el Consorcio Chiclayo para la rehabilitación de la institución educativa n.º 037 Virgen de la Luz, del pueblo joven 9 de Octubre, por S/ 2 134 994,58; y con el Consorcio Putumayo por trabajos en el colegio inicial n.º 015 Santa María de los Niños, en el distrito de Chiclayo.

Los concejales también piden la inhibición del gerente general Eleazar Torres Ibañez a fin de impedir una presunta interferencia del funcionario en los pedidos de información a las oficinas citadas.

Al respecto el regidor Randy Vega Díaz indicó a este diario que esperan respuesta de las diferentes oficinas, y poder conocer qué acciones se han tomado en los cinco contratos por obras de reconstrucción.

“Hasta la fecha no se conoce que acciones han tomado en estos contratos con aparentes indicios de irregularidades. Se ha dado un plazo de cinco días hábiles para recibir la información. Si esto no ocurre, vamos a tomar otras acciones por no transparentar los procesos”, aclaró el concejal.

En el documento remitido a la Gerencia de Asesoría Jurídica se detalla conocer el procedimiento de las nulidades iniciadas por el alcalde Marcos Gasco Arrobas en los respectivos contratos.

