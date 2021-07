La mujer identificada como Gladys Sánchez Morán (62) denunció que no pudo recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, luego de que el centro de vacunación no contaba con el registro de inmunización de la primera dosis. La fémina contó que llevó consigo su carné (de inoculación) entregado, pero igual le negaron la aplicación.

Si bien la adulta recibió su primera dosis en Comas, en este segundo proceso acudió al centro Pérez Araníbar, en el distrito de San Isidro. La fémina relató que sí la dejaron pasar para que fuera inmunizada, sin ningún problema. Sin embargo, antes de ser inmunizada, le dijeron que en el registro no figuraba que había recibido la primera vacuna.

“Venimos para que la vacunen y dicen que no la pueden vacunar porque no figura en el registro. Para el sistema, ella nunca se vacunó. Entonces, puede venir y sorprender al personal de salud diciendo que no tiene ninguna vacuna”, señaló la hija de la afectada en RPP.

Por este motivo, pidió que el Ministerio de Salud intervenga y su madre pueda ser vacunada en este centro. Así también, hizo un llamado a las autoridades para que no se repitan casos similares.

Minsa pide que se vacunen segunda dosis en el mismo centro donde se aplicaron previamente

El Ministerio de Salud invocó a la ciudadanía a que se vacunen la segunda dosis en el mismo lugar donde recibieron la primera dosis para así evitar confusiones o irregularidades.

Si vas a aplicarte la dosis por primera vez en otro distrito que no se registra en tu DNI, recuerda llevar tu recibo de luz o agua para que acepten con normalidad la inmunización.