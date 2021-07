La llegada de más lotes de vacunas a nuestro país ha logrado que para finales de julio, antes del cambio de Gobierno, se proyecte que haya cerca de 8 millones de ciudadanos que tengan las dos dosis necesarias; es decir, que estén completamente inmunizados. Hasta ayer ya se habían superado los 3 millones.

La premier Violeta Bermúdez aseguró que con esto un tercio de la población adulta ya estará protegida frente a la pandemia. ’'Estos avances nos hacen ver el futuro con optimismo’'. Ella recordó que desde agosto arribarán más dosis y que el ritmo de vacunación se debería mantener o incluso aumentar.

Hasta hace unas semanas se sabía que para finales de julio íbamos a tener 11 millones de dosis de vacunas de tres laboratorios distintos: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, estos dos últimos por contrato directo y por el mecanismo Covax Facility.

Sin embargo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que en la actualidad, tras la donación recibida de parte del Gobierno estadounidense, tenemos 10,6 millones de dosis. Sumado a eso, hoy jueves se recibirá otro paquete de Pfizer, por contrato directo, de casi medio millón, y hasta finales de julio con los siguientes lotes del mismo laboratorio; así como de AstraZeneca y Sinopharm que arribarán y se contará con 19.136.100 dosis en total.

Como se recuerda, hasta fin de año se tendrá que haber recibido más de 64 millones de dosis vacunas que cubrirán a la población adulta; así como a la de adolescentes de 12 y 17 años.

Más centros para todos

Ayer se inició la inoculación de la franja de 50 a 55 años, la cual será hasta el 7 de julio.

Precisamente, por este motivo, debido a que cada vez el grupo de personas es mayor, el Ministerio de Salud (Minsa) ha habilitado la opción de que los ciudadanos que no pueden acudir a su centro de vacunación programado, tengan la posibilidad de ir a uno de los 19 puntos metropolitanos (ver infografía) que se les haga más próximo en función de sus necesidades.

El único requisito, además de llevar su DNI, será el de ir en el día de la cita programada.

En un diálogo previo con La República, Arturo Granados, vocero del Minsa, aseguró que para llevar esto a cabo se ha considerado el incremento de brigadas en los 19 centros. De esta manera se atendería la demanda que se avecina y así se evitarían las colas que se han registrado algunos días. No obstante, pese a esta medida, en distintos lugares de la ciudad se observaron aglomeraciones de ciudadanos del grupo de 50 años a más esperando ser vacunados en este primer día.

El avance también se observa en las comunidades indígenas. El director ejecutivo de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa, Julio Mendigure, dijo que estas están respondiendo de manera positiva al proceso. Según las proyecciones, se tiene previsto que en agosto ya estén vacunados los más de 309.000 ciudadanos de las diversas comunidades nativas del país.

No obstante, pese a que la vacunación no se detiene, aún existen casi 400.000 adultos mayores que no han recibido la segunda dosis por distintos motivos, por lo que el Minsa hizo un llamado a la población. Granados indicó que de 80 años a más se ha logrado una cobertura completa del 87% (es decir con dos dosis); mientras que de 70 a 79 años la cifra llegó al 85%.

Él sostuvo que estos porcentajes son un buen estándar a nivel internacional. Por ahora, se ha reforzado la vacunación domiciliaria.

Privados ya no piensan comprar dosis

El ministro Ugarte comentó que si bien en un inicio la empresa Antamina había pedido importar vacunas, luego vio que el Ejecutivo estaba aportando, por lo que decidió hacer un acuerdo con el Gobierno Regional de Áncash, con el aval del Minsa, para brindar apoyo logístico, que incluye financiar brigadas, camionetas y refrigeradoras.

También aclaró que el ritmo de vacunación no es en función de la entrega de más o menos dosis, sino de la capacidad de aplicación de cada región. En Amazonas, por ejemplo, se han entregado 159.782 dosis y solo se han aplicado 60.613; es decir, un 37,97%.

