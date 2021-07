Minsa admite que variante Delta está circulando en Perú y pide no confiarse

A no bajar la guardia. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró estar convencido de que la variante Delta “ya está circulando en nuestro país”. Hasta la fecha, precisó, se han detectado cuatro casos de esta mutación de la COVID-19: tres en Arequipa y uno en el distrito de Comas (Lima).El titular del Minsa confirmó que los cuatro pacientes no presentaron complicaciones médicas graves. “Los casos que se han presentado no son de gravedad, son leves a moderados. Han tenido buena evolución. Ni siquiera fue necesario hospitalizarlos. Simplemente aislar, hacer el seguimiento, darle el tratamiento correspondiente y eso ha sido suficiente para controlarlos”, explicó Ugarte durante la conferencia del Consejo de Ministros.