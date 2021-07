Contraloría detecta deficiencias en reconstrucción de pistas en Celendín

Tomar acciones inmediatas ante la alerta de situaciones que podrían afectar la correcta ejecución y calidad de la obra de reconstrucción de pistas y veredas de distintos jirones del distrito de Celendín, recomendó la Contraloría General de la República a la Municipalidad Provincial de Celendín, región Cajamarca. La obra tiene una inversión de 9 104 750 soles.

La Contraloría, a través del informe de Control Concurrente N.° 007-2021-OCI/0370-SCC, advirtió que en la obra no se encontró a los profesionales ofertados por el consorcio supervisor, tales como el ingeniero supervisor y el asistente de supervisor, quienes según contrato deben tener una participación permanente, generando el riesgo de que la obra no cuente con la correcta ejecución técnica, económica y financiera.

En tanto, en el informe de Control Concurrente N.° 008-1-2021-OCI/0370-SCC, referido al inicio de ejecución de obra, se identificó que existe una limitada señalización, no se han colocado las cintas de seguridad en los laterales de la calle, entre las veredas y calzada, donde se vienen realizando los trabajos de compactación con maquinaria pesada.

Asimismo, funcionarios de la Contraloría, a través de una nota de prensa, advirtieron la existencia de buzones con sus tapas semiabiertas, sin señalización que limite el acercamiento de los transeúntes, poniendo el riesgo la seguridad de los trabajadores y de peatones que transitan por la zona.

Además, informaron que el contratista viene utilizando material Over (capa de piedra) con dimensiones superiores a las establecidas. “Durante la visita a la obra se pudo constatar la existencia de piedras que llegan a medir hasta 8 pulgadas y según las especificaciones técnicas no deben superar las cuatro pulgadas. Además, no existe en el cuaderno de obra la autorización de la modificación del material Over, lo que podría afectar la calidad y vida útil de la obra”, precisaron.