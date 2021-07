Callao: vecinos de jirón Loreto viven entre calles inundadas desde hace un año

Vecinos denuncian que viven hace más de un año entre calles con aguas servidas en el Jirón Loreto, en el distrito del Callao. Ellos están completamente indignados con la Municipalidad debido al peligro al que han quedado expuestos en medio de la pandemia por el coronavirus.

Según manifestaron a Panamericana Televisión, la comuna chalaca rompió la pista el año pasado para realizar algunos cambios de tuberías de desagüe pero dejaron inconclusa la obra. Actualmente, la zona está irreconocible llena de barro y gran desmonte de basura.

“El alcalde Pedro López rompió la pista hace un año y hasta ahora nada. La gente de esta zona es pobre. Nosotros de la tercera edad no podemos pasar. Tengo que darme toda la vuelta por Buenos Aires para poder cruzar”, manifestó un vecino.

Algunos buzones de desagüé tienen las tapas mal colocadas o abiertas, lo cual genera un riesgo para los niños y adultos mayores, debido a la presencia de zancudos y mosquitos. “Esta pista estaba buena y no sabemos por qué rompieron, no era necesario. Dijeron que iban a cambiar el desagüe, pero hasta ahora no han cambiado nada”, agregó otro ciudadano.

Para poder movilizarse de una calle a otra, los vecinos de la zona deben caminar por un barro, saltar maderas, exponiéndose al peligro de caer en las aguas servidas. Los vecinos están pidiendo a la Municipalidad del Callao y Sedapal que se acerquen a la zona con cisternas para absorber las aguas servidas y limpiar las calles.