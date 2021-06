SAT de Lima no trabaja con tramitadores y todos sus trámites son gratuitos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informa a la ciudadanía que todos sus trámites son gratuitos; asimismo, recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros.

La entidad recaudadora advierte que algunas personas malintencionadas están intentando sorprender a los contribuyentes al realizar cobros por inscribirlos en la Agencia Virtual SAT, a pesar de que la inscripción, registro y descarga de formularios no representan costo alguno. Para acceder a este servicio solo deben ingresar al siguiente enlace y seguir los pasos.

De igual forma exhorta a los ciudadanos a tener cuidado al brindar sus datos personales a terceros, pues dicha información puede ser usada para otros fines y poner en riesgo su integridad ante posibles estafas. Los tramitadores no pertenecen ni tienen algún tipo de vínculo con el SAT de Lima.

Es importante mencionar que las solicitudes para obtener citas presenciales en las oficinas del SAT son gratuitas y se deben programar a través de los siguientes números: 956 213 510 y 940 187 539, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

El SAT de Lima recomienda a las personas consultar sobre trámites y servicios en sus canales oficiales: la página web www.sat.gob.pe y las redes sociales @SATdeLima. Además, para conocer las direcciones de agencias pueden ingresar a https://bit.ly/3jkBHNt.

Para la atención de consultas están a disposición los canales no presenciales, como la seis líneas de WhatsApp: 956 212 291, 983 744 044, 956 212 205, 999 431 111 (de 8 a.m. a 2 p.m.), 940 199 995 y 956 212 260 (de 2 p.m. a 8 p.m.); los sábados la atención es de 8 a.m. a 2 p.m. También pueden escribir a asuservicio@sat.gob.pe o al chat en línea en www.sat.gob.pe.

[Publirreportaje]