Mientras que en Lima, el 10 de julio, iniciará la vacunación a las personas del grupo etáreo de 47 a 49 años, en Arequipa hay una fecha tentativa para la aplicación de las dosis a los mayores de 40, lo que está sujeto al cumplimiento de condiciones.

El director de la red de Salud Arequipa - Caylloma, Miguel Ángel Yucra Maque, señaló que según les informó el Ministerio de Salud (Minsa), la colocación de las dosis a los mayores de 40 años podía iniciarse cuando se culmine la inmunización de los mayores de 60 años a más. Según el cronograma, al 5 de julio se debe concluir con este grupo poblacional. “Vamos a cumplir con ese calendario”, indicó.

La otra condición es que el gobierno central cumpla con la dotación semanal de dosis. Cada martes llega un promedio de 44 mil unidades.

En la región fronteriza, a partir de hoy iniciará la vacunación a las personas de 48 años a más en 9 puntos de vacunación. El proceso será de 8.00 a 14.00 horas.

Avance de vacunación

El lunes de la semana pasada inició la inmunización a mayores de 50 años de 13 distritos de la provincia de Arequipa. Según Yucra, en estas jornadas se colocaron las dosis a un aproximado de 87 mil personas. La meta que tenían era 103 mil, por lo que la cobertura es de 83%. Esperan ir cubriendo a las personas faltantes conforme corran las semanas. Los motivos por los que no fueron a recibir las vacunas son diversos: hay rechazo, mala información, enfermedad, o están fuera de Arequipa trabajando y no pueden retornar por el cerco epidemiológico.

En los distritos que hubo mayor ausentismo fue Sachaca y Hunter.

El director señaló que el proceso no se ha cerrado. Quienes no hayan alcanzado a la semana programada para su grupo etáreo, podrán acudir a las nuevas jornadas programadas por la Gerencia Regional de Salud. “Si por algún motivo no concurrieron, cuando estén en la ciudad y haya un vacunatorio disponible, pueden acercarse”, manifestó.

A partir del jueves de esta semana, la gerencia continuaría con la inmunización en el resto de distritos de la provincia que no fueron considerados en la primera fase.

Hasta el 28 de junio, según los datos abiertos del gobierno, el avance de la vacunación en la región Arequipa es de 7.51%. Se registran 112 437 personas que ya cuentan con las dos dosis.

De acuerdo a la Gerencia Regional de Salud, en cuanto a los grupos etáreos, los mayores de 80 años que recibieron la primera dosis asciende a 25 384 y con la segunda dosis a 17 969.

Vacunación a trabajadores

Este miércoles se continuará con la inmunización de los trabajadores municipales (Limpieza Pública y Serenazgo). Para hoy se ha programado a los del municipio de Sachaca en el estadio del distrito. El viernes 2 de julio se continuará con los trabajadores de Paucarpata y Mariano Melgar. El lugar de vacunación será en el parque César Vallejo.

Docentes de zonas rurales esperan vacunas en julio

Los profesores que trabajan en las zonas rurales, que aun no están los grupos etáreos considerados para la vacunación, continúan esperando quea los inmunicen.

Según el secretario regional del Sutep, Adolfo Quispe Arias, a partir del martes 6 de julio, comenzarían a vacunar a los docentes que enseñan en las zonas alejadas, que en Arequipa llega a 793. Los que están realizando labores semipresenciales son alrededor de 100.

Quispe manifestó que conforme ha ido avanzando el proceso, 800 profesores mayores de 60 ya recibieron su dodis y un 20% del grupo de 50 a más, también.

A lo largo de la pandemia, han fallecido por el coronavirus, 200 maestros.