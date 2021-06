La Victoria: vecinos queman mototaxi de sujeto que intentó asaltar minimarket

Vecinos de la av. San Pablo, en el distrito de La Victoria, quemaron la mototaxi de un ladrón que minutos antes había asaltado un minimarket. Un sujeto encapuchado ingresó al establecimiento, alrededor de las 6 p. m., para robarse el dinero del día.

La dueña del local contó que estaba sentada en la caja cuando se percató que el delincuente apuntó con una pistola a su empleado. “Me insulta, me pide que abra la caja y me bota una mochila para entregar la plata. Trato de buscar la llave y en ese momento llegan mis hijas, una corre para un lado y otra pide auxilio”, narró la mujer para Panamericana Televisión.

Los vecinos de la zona se percataron del intento de robo en el minimarket y se acercaron a ayudar. El delincuente no pudo robarse el dinero y salió corriendo. “Aparece mi yerno y voltea la mototaxi donde estaba el delincuente. (El ladrón) se levanta y le dispara, pero mi yerno cayó al otro lado y no le llegó a dar. A mí también me disparó, pero el arma ya no tenía balas”, agregó la dueña, quien señaló que anteriormente había sido víctima de asalto.

Los vecinos, cansados de tanta inseguridad, quemaron la mototaxi del asaltante. En los videos registrados por la cámara de seguridad, se observa cómo el vehículo menor arde en llamas. Los moradores de la zona aseguran que los robos son constantes y no hay presencia de patrullaje de serenos o de la Policía Nacional.