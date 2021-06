En San Juan de Lurigancho, se registraron largas colas y aglomeraciones tras el inicio de la vacunación a personas de 54 y 55 años. Desde el parque Huiracocha, los ciudadanos llegan desde horas de la madrugada para inmunizarse contra el coronavirus.

Sin embargo, de acuerdo con los asistentes, las aglomeraciones son menores en contraste con días anteriores, debido a que el personal de salud está avanzando el programa con celeridad. Además, no solo se están inoculando a este grupo etario, sino también a quienes reciben su segunda dosis.

“Ayer en la noche me enteré, salió en la noticias, que con las dosis que llegaron al Perú, me toca vacunarse. Gracias a Dios, no he tenido COVID-19, pero eso no quiere decir que deje de cuidarme, tengo que seguir cuidándome”, sostuvo una de las personas de la cola a Latina.

En tanto, otra persona informó que está esperando su dosis desde las 5.00 a. m.. “Estoy muy feliz, al fin me llegó mi día, estoy muy contenta. Todos nos cuidábamos, hay que seguir cuidándonos, sé que si nos cuidamos, esto va a acabar”, indicó.

Consulta AQUÍ hora, fecha y lugar de vacunación

Si tienes entre 55 y 56 años, puedes revisar tu programación siguiendo estos pasos: