Coronavirus en Perú: 2 012 397 pacientes superaron la infección

En las últimas 24 horas, 326 pacientes diagnosticados con COVID-19 recibieron el alta hospitalaria y retornaron a sus domicilios, informó hoy 30 de junio el Ministerio de Salud (Minsa) en su reporte diario.

De esta manera, el número total de recuperados ascendió a 2 012 397 personas quienes cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

Aún permanecen hospitalizadas 9.202 personas y 2.391 de ellas reciben ventilación asistida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Avanza vacunación

Las personas de 54 y 55 años serán inmunizadas desde hoy, martes 30 de junio, hasta el 3 de julio en Lima y Callao, según el último cronograma del Ministerio de Salud. En tanto, las personas de 47 a 49 años empezarán a recibir su primera dosis a partir del 10 de julio.

El titular del sector, Óscar Ugarte, dijo que han adelantado la vacunación de los grupos mencionados gracias a la llegada de lotes de dosis cada vez más grandes, así como por la donación de 2 millones de dosis por parte de los Estados Unidos, que arribará a nuestro país esta noche.

Para poder mejorar la eficiencia y rapidez del proceso, el ministro Ugarte anunció la implementación de la modalidad del Vacunatón, de la cual se darán mayores detalles en los próximos días.

Esta modalidad no solo permitirá recibir a nuevos grupos etáreos, si no que buscará aplicar las dosis que faltan a los mayores de 60 y 70 años que no pudieron asistir en la fecha que les correspondía.