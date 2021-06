Padres de familia agrupados en la Asociación de Padres Volvamos a Clases Perú presentaron una petición al Gobierno para demandar la realización de un plan de retorno a clases presenciales a nivel nacional de manera voluntaria, progresiva y flexible.

Esta solicitud surgió a partir de que existe mucha afectación al aprendizaje del alumnado y la salud mental de los menores por las actuales clases a distancia. Un estudio reciente realizado por el Ministerio de Salud y Unicef revela que 3 de cada 10 menores de edad han tenido problemas emocionales o de conducta durante la pandemia.

Así también, las expresiones más comunes son el déficit de atención, tristeza, depresión, entre otros. “Estuvieron más tiempo en cuarentena que el resto de la población (peruana) y todavía no regresan a la escuela, donde fortalecen sus habilidades sociales, tienen interacción y son acompañados por sus pares”, explicó la psiquiatra infantil e integrante del equipo de investigación del Minsa, July Caballero Peralta.

Según Milagros Sáenz, socióloga y vocera de la Asociación de Padres Volvamos a Clases, Perú es uno de los países que ha quedado absolutamente relegado de la educación presencial durante la pandemia por la COVID-19.

“El Gobierno no está considerando el grave daño que se le está infligiendo a los niños y a las familias en general, un perjuicio que puede ser irreversible si no se atiende de inmediato. Se ha optado por abrir centros comerciales, bares, restaurantes y hasta casinos, pero a los niños, que es la población más sensible, no se les está considerando. Ni siquiera se sabe si existe un plan ”, señaló.

Pronunciamiento de Colectivo de padres. Foto: cortesía

El colectivo también mencionó que existen otros países donde se ve la experiencia que los colegios son lugares seguros y no se corre riesgo de infección. Ante ello, invocan a que se priorice la educación y salud mental de los menores, y que las instituciones que cumplan con los protocolos de bioseguridad puedan abrir de manera inmediata.

Vacunación a maestros solo incluye a zonas rurales

En conferencia de prensa, el ministro de Educación anunció que los docentes de zonas rurales podrán vacunarse a partir del 6 de julio.

Cuenca dijo que hasta el momento, un promedio de 800 instituciones educativas de zonas rurales de todo el país están desarrollando clases semipresenciales y por ello, es necesario su inmunización. No obstante, aún no se podría retornar a las aulas en los sectores urbanos, debido a que las condiciones epidemiológicas no lo permiten.

En ese sentido, han priorizado a un solo sector mientras avanza la aplicación de dosis a los mayores y personas vulnerables. El ministro de Educación resaltó que esperan que la vacunación de todos los peruanos mayores de 18 años acabe este año para iniciar un proceso de retorno gradual, flexible y voluntario.