Conadis busca que Arequipa sea una de las primeras regiones del país que defienda los derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad (PCD). Para ello se busca que el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial, elaboren un registro regional que se sume al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPD). El presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra La Barrera, explica en esta entrevista los beneficios que significaría para las personas discapacitadas, ser incluidas en este padrón.

Llegaron a la ciudad para poder reunirse con las principales autoridades. ¿Qué acuerdos se tomaron?

Nos hemos reunido con el gerente general del Gobierno Regional. La idea era mostrarles los beneficios y ventajas que podrían tener las personas discapacitadas si es que ellos elaboran un registro regional. Podríamos saber sus nombres, sus direcciones, su discapacidad para dirigir todos los esfuerzos que puedan ser para ellos, sobre todo en esta época de pandemia.

¿Actualmente no se tiene un registro en la región?

En Arequipa existen más de 150 mil personas con discapacidad, según el Censo de 2017, pero solo se encuentran registradas 11 mil 480, es decir el 7,5%. Esto sucede porque las personas que tienen discapacidad no se registran, no certifican que tienen un problema porque también necesitan un certificado firmado no por cualquier médico. Ahí la importancia que sean las autoridades locales quienes elaborar un registro.

¿De qué derechos se les priva a las personas con discapacidad?

Los derechos de ellos son los que tenemos todas las personas, pero muchas veces no son reconocidos ni respetados.

Por ley una entidad o empresa debe contratar a personas con discapacidad. ¿Se cumple en la región?

Las entidades no cumplen con la cuota que deben tener entre su personal de trabajo. Y en Arequipa, prácticamente todas no respetan.

¿Qué otras dificultades puede encontrar una persona con discapacidad que impida su normal convivencia?

En Arequipa encontramos una topografía que impide rampas de acceso porque las pendientes son muy elevadas, solo encuentras escaleras. También en el transporte, los vehículos ni se detienen a recogerlos. Les debe tomar más tiempo en abordar una unidad de transporte. No solo es accesibilidad a la calle sino a una estación de buses.

¿Y con la pandemia estas adversidades se han agravado?

En tema de transporte, se ha reducido el número de unidades y el aforo haciendo más imposible su traslado. Ahora, una persona con discapacidad visual debe de usar sus manos para identificar su entorno y también en algunos casos necesita tocar a otra persona para poder cruzar las calles. Los protocolos sanitarios dicen que mantengamos nuestras manos limpias, pero una persona con discapacidad necesita tocar todo a cada momento. Las personas con discapacidad auditiva necesitan leer los labios, pero ahora es imposible porque todos estamos con mascarilla.

¿Y en esta circunstancia cuál sería el mayor beneficio de que sean incluidos en este registro?

El beneficio más importante ahora sería la vacunación. Las personas con síndrome de down ya han sido vacunadas y eso ha sido un esfuerzo de Conadis, se les ha presentado una base de datos. Luego se ha agregado a personas con enfermedades raras. Si todas las personas con discapacidad estuvieran inscritas, el Minsa ya los tendría priorizados.

¿Qué otro aspecto preocupante se ha identificado en la región?

En Arequipa hay 109 distritos y solo 59 cuentan con una OMAPED (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad), eso debe cambiar.

¿Con qué compromisos finales se quedaron en las reuniones que tuvieron con las autoridades?

Las autoridades han mostrado su total intención de firmar un convenio con Conadis, con el cual vamos a poder tener un registro regional y nacional de personas con discapacidad. Además, se está evaluando algunos proyectos como la implementación de un hospital metropolitano de rehabilitación y centro de producción técnica productiva, para mejorar la oferta laboral de las personas discapacitadas.