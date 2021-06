El Agustino: dos mujeres roban mototaxi y dejan sin trabajo a joven

Con información de Grace Mora/URPI-GLR

Un hombre fue víctima del robo de su mototaxi a manos de dos ladronas que se llevaron el vehículo arrastrándolo por las calles del distrito de El Agustino. Todo sucedió el último viernes 25 de junio. Las cámaras de seguridad de la zona grabaron el recorrido de las mujeres.

Glen Rodríguez (35) contó a La República que dejó su herramienta de trabajo estacionada a las afueras de su vivienda. Su sorpresa llegó cuando a los minutos se dio cuenta que había sido víctima del robo de su mototaxi, de placa A16-892.

La víctima de robo de mototaxi. Foto: Grace Mora/URPI-GLR

“Bajo y me doy cuenta que no estaba mi moto. Subo rápidamente a ver las cámaras de seguridad y me doy con la sorpresa que eran dos chicas que se llevaron mi moto empujándola”, narró Rodríguez.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, previo al robo, un sujeto se acercó a la mototaxi y habría servido de campana para avisar a las dos delincuentes de que el vehículo estaba sin cadena de seguridad.

Glen sostiene que tiene suficiente material audiovisual para que las dos ladronas sean reconocidas. “Gracias a que los vecinos me han ayudado, tengo vídeos de cerca de cuatro cuadras. En la secuencia se ve claro cómo se la llevan”, acotó.

El joven extranjero espera que la Policía Nacional (PNP) logre atrapar a las mujeres y a su cómplice, pero, sobre todo, que puedan recuperar su unidad, ya que necesita seguir trabajando para apoyar a su madre en Venezuela.