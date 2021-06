VMT: madre de familia teme el colapso de su vivienda ante posible derrumbe de tierra

El fuerte sismo de magnitud 6.0 ocurrido hace unos días en Lima golpeó a 13 distritos, entre ellos Villa María del Triunfo. Las viviendas que sufrieron más daños fueron las que han sido construidas a base de material noble, que no resistieron tras el movimiento telúrico.

Precisamente, en la Zona de Ampliación del asentamiento humano Prialé, la señora Doris lo perdió todo. En comunicación con La República, la mujer contó su caso y señaló que el sismo provocó un deslizamiento de tierra en su casa.

“Perdí todas mis cosas, ahora no tengo nada. Mis compañeras me estaban apoyando con la comida, todo he perdido. Tengo un hijo de 10 años. Hace dos meses falleció el papá de mi hijo”, manifestó la mujer quien prefirió no salir en cámaras para no preocupar a sus padres que viven en el interior.

Tras el deslizamiento de la tierra en la parte trasera de su vivienda, se apreció una tubería de desagüe que ocupa casi una cuadra, lo cual tiene intranquila a ella y a varias familias de la zona. Pide apoyo para que su casa no colapse.

“Pido a Sedapal que nos dé solución a ese tubo de desagüe, vinieron dos trabajadores como para reforzar pero es imposible porque es pura tierra. Esperamos que nos de una solución”, concluyó.

Sismo de magnitud 4.4 se registró en Lima este domingo, según IGP

Un temblor de magnitud 4.4 se registró a las 9.47 p. m. en el kilómetro 4 al este de Canta. El sismo del domingo 27 de junio de 2021 tuvo una profundidad de 104 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante su cuenta de Twitter.