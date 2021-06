Rossana Cortes Rodríguez, es una médica de nacionalidad venezolana en la especialidad de hematología pediátrica, que hace dos años se vio obligada a abandonar su país. Después de un año en el Perú, logró convalidar su título profesional. En la actualidad labora en el área Covid del hospital Adolfo Guevara de EsSalud. También atiende a sus compatriotas que están en Cusco y aun no lográn tener una residencia formal. Esta labor la realiza mediante el programa de ayuda social Médicos Solidarios.

“Tratamos de dar una atención oportuna, mediante las tele consultas y hacer el seguimiento respectivo, para evitar la movilización de pacientes y sobrecarguen el sistema de salud”, dijo la profesional.

La especialista comentó que en un futuro, cuando la pandemia de la Covid-19 cese, espera volcar su experiencia a la atención de niños con cáncer, a través de su especialidad. “A un año y medio de la pandemia las tasas de abandono de tratamiento contra el cáncer, aumentaron. Para esta enfermedad no hay un mañana, es un tema que no se debe descuidar, tengo deseos de aportar a la sociedad que me abrió sus puertas” agregó.

Proyección social

Médicos Solidarios es un proyecto de Cáritas –Cusco y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Cuenta con la colaboración de galenos venezolanos y peruanos, quienes ayudan a la colectividad migrante y local de bajos recursos con atención médica gratuita, a madres gestantes, niños, niñas en diversas enfermedades, en tiempos de pandemia.

El gineco obstetra venezolano, Enrique Alvirez, es también integrante de la noble acción. “Cuando se trata de ayudar al prójimo puedes hacerlo desde donde te encuentres. Con mucho gusto doy tele consultas a quienes más lo necesitan. Estoy muy agradecido de poder servir junto con mis colegas peruanos y hacer posible la atención en salud sin importar la nacionalidad " dijo.

Del mismo modo, Sandra Serrano Villa, neumóloga cusqueña quien también labora en el área covid de EsSalud, comparte su tiempo para atender consultas de migrantes y de quienes lo necesiten.

“En la medicina tenemos esa vocación de ayudar al prójimo, no importa el lugar de origen, me siento muy satisfecha en contribuir en este proyecto” refirió la médica.v

Labor tuvo reconocimiento de la iglesia

Los galenos que forman parte del proyecto Médicos Solidarios, recibieron el reconocimiento del Arzobispado de Cusco, en mérito a la importante labor realizada en tiempos de pandemia y ante el colapso del sistema hospitalario en la región.

El Perú se encuentra entre los primeros diez países a nivel mundial, de acogida de personas forzadas a abandonar sus hogares con más de un millón de migrante venezolanos en el territorio.