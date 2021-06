Las autoridades de Arequipa y sus flaquezas en la pandemia

En la pandemia, Arequipa ha atravesado dos olas críticas y ya se anuncia que la siguiente será marcada por la variante Delta. La desobediencia ciudadana a la norma tiene un rol importante, sin embargo, también existe el componente de sus autoridades, entre quienes no ha emergido un liderazgo visible y menos la unidad. Son pocas las veces que coincidieron para respaldar a los gremios médicos. Y cuando se han juntado, fue para oponerse a otras disposiciones. También parecen haber tirado la toalla en la fiscalización.

Un caso reciente fue la discrepancia en mayoría contra el cerco epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa). Antes de declararse la medida, el pedido unánime de los gremios médicos era una cuarentena estricta en Arequipa. Sin embargo, nunca hubo el respaldo cerrado de las autoridades, quienes argumentaban que sería difícil hacer cumplir el confinamiento. Gremios de turismo y galerías también cuestionaron la cuarentena, por el perjuicio económico.

Hace unas semanas, el decano del Colegio Médico Javier Gutiérrez, opinó que las autoridades decidían en base al costo político. La voz de la calle prima sobre el criterio científico. Puso como ejemplo al alcalde de Yanahuara, Anghelo Huerta, quien en junio del 2020 fue un precursor del cerco epidemiológico, al intentar cerrar los ingresos a su distrito. No obstante, este año Huerta ha sido opositor a las cuarentenas y al presente cerco.

Cada uno por su lado

Otro hecho es la desconexión entre el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia. La región dirige la estrategia sanitaria, mientras que la provincia debería hacer cumplir varios protocolos. No han tenido reuniones y en una última entrevista, Candia señaló que no tenía el nuevo número telefónico del gobernador.

Así, cada uno va por su lado. No han sido pocos los oficios y pronunciamientos de parte del alcalde de Arequipa al gobierno central. Candia señala que lo hace porque mantiene constante comunicación con los directores de hospitales y ellos le expresan sus preocupaciones. Sin embargo, nunca respaldó a los galenos en sus pedidos de cuarentena o la cancelación del debate presidencial. Al contrario, Candia fue uno de los más entusiastas con el evento electoral. Además, la fiscalización del aforo del transporte se escapó de las manos a la Municipalidad de Arequipa.

El gobernador Cáceres Llica también ha contribuido con sus silencios. Frente al debate electoral, no tomó posición a pesar de que los directores de los hospitales regionales decían que no era conveniente. Solo después culpó a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori por las aglomeraciones generadas. En otras situaciones, hizo anuncios polémicos. El año pasado, fue un promotor reiterado del consumo del dióxido de cloro, aunque ahora indica que ya no lo respalda, ante las evidencias científicas.

Este año también apoyó la ofensiva de los privados por comprar vacunas contra la COVID-19. Incluso abrió las puertas del Gobierno Regional de Arequipa a unos dudosos empresarios de G&P Pharmax, quienes prometían traer la vacuna rusa Sputnik V. Y en pleno boicot de un sector político a la vacuna Sinopharm, indicó que nunca se la colocaría. Hoy la web de G&P Pharmax está inoperativa desde abril. Y a pesar de todo, el 10% de la población de Arequipa ya está inmunizada con las dos dosis de Sinopharm o Pfizer.

Otros actores durante la pandemia

La mayor parte de la gestión sanitaria en la pandemia ha estado a cargo del gerente de Salud, Christian Nova. En julio pasado, respaldó a Cáceres Llica en el consumo del dióxido de cloro, incluso dijo que se sentía fortalecido luego de tomar la sustancia. Luego enfermó.

Más allá del episodio, algunos le reconocen mejor capacidad administrativa que sus antecesores. El decano del Colegio Médico Javier Gutiérrez sostiene que con Nova, la conducción se ordenó en algo. Su gestión también ha tenido un cortocircuito con los sindicatos de la Geresa, que siguen pidiendo su salida.

El Comando Covid es otro ente cuestionado por los gremios médicos, por no tener facultad ejecutiva. Es más un ente coordinador y propositivo. El actual presidente del Comando Covid es el general PNP Víctor Zanabria, quien también es el jefe del IX Macro Región Policial. Zanabria fue cuestionado por su papel tras la decisión del cerco epidemiológico. Dijo que no era fácil aplicarlo.