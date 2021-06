Lambayeque: cifra de muertes por la COVID-19 presenta un importante descenso en junio

A la fecha, 28 de junio, la región Lambayeque registra alrededor de 136 víctimas mortales por el coronavirus en el presente mes. El gerente regional de Salud, Alipio Rivas Guevara, manifestó que esta cifra representa casi la tercera parte de los decesos reportados durante mayo, lo que genera positivismo en la lucha contra esta enfermedad.

En conversación con Tvi Noticias, el funcionario precisó que junio cerraría con menos de 150 muertos por la COVID-19. Rivas Guevara sostuvo que la vacunación de los adultos mayores y población vulnerable ha jugado un papel importante en el declive de las cifras, y espera que esto se sostenga en los próximos meses.

“Estimamos que no vamos a llegar a los 150 (fallecimientos) a comparación de los 600 (muertes en mayo) y 800 (en abril) de los meses anteriores. Pero, definitivamente, con esta variante Delta, presente en Arequipa y Lima, no debemos de bajar la guardia y seguir cuidándonos”, refirió el gerente.

Preocupación por variante Delta

Precisamente, sobre la presencia de la variante Delta (conocida también como variante india), Rivas Guevara indicó que se han iniciado coordinaciones con las autoridades portuarias, terrestres y áreas, para reforzar los controles en los terminales. Esto, debido a que existe un caso confirmado en la ciudad de Lima.

De igual forma, aseguró que cada semana están enviando muestras de los nuevos contagios reportados al Instituto Nacional de Salud (INS) para que los analice y determine si existe presencia de esta peligrosa variante. Hasta el momento, todos han dado negativo para dicha mutación.

Para concluir, el funcionario comunicó que aún existe una cantidad de personas mayores de 60 años que no recibe su segunda dosis, por lo que esta semana todavía se realizará la vacunación de este grupo etario. Apuntó que hasta que esto no se culmine, no se podrá bajar el rango de edad para la inoculación.