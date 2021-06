Karim Ninaquispe: “Aún se sigue investigando el modus operandi en el GRL”

Fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil conversó con La República sobre la investigación que sigue a alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y sus funcionarios por el caso Veolia. También se pronunció por caso que implica al exgobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión.

¿Cómo avanza la investigación contra el alcalde provincial de Chiclayo por el caso Veolia?

Conforme la formalización de la investigación se advierte una sospecha reveladora de que se ha favorecido a esta empresa. Desde la generación del desabastecimiento (inminente), la necesidad de que se tenía que realizar un contrato para el recojo de los residuos sólidos y el compromiso para arreglar las compactadoras (averiadas) de la entidad.

Entonces las irregularidades se han confirmado

El OCI (Órgano de Control Institucional) señaló que la entidad suscribió un contrato que no cumplía los requerimientos técnicos de las bases de contratación. La propia municipalidad pone sus requisitos para contratar a una empresa determinada y, finalmente, estos requisitos no son respetados, y se formaliza el proceso. A pesar de que el OCI días antes de que se firme el contrato, le manifestó a la autoridad que la empresa no cumplía las exigencias de las bases.

¿Se llegó a arreglar la maquinaria que no estaba operativa en la municipalidad?

Se tiene conocimiento que no hubo un proceso de licitación para arreglar las compactadoras y se ha continuado con el servicio de residuos sólidos. Son situaciones que fueron tomadas para generar un desabastecimiento que para nosotros no tendría sustento técnico y legal.

¿Cuántas personas son investigadas en este caso?

Nosotros estamos investigando al alcalde y a los principales funcionarios. Si bien es cierto que los regidores aprobaron la situación de desabastecimiento, hubo informes técnicos y legales que sirvieron para tomar una decisión. No hemos encontrado indicio alguno que nos permita inferir que los regidores hayan utilizado de forma irregular esos informes.

Para cuando se tendrá lista la acusación

Hemos pedido una prórroga de cuatro meses para que los peritos puedan presentar la pericia. Esta información es importante para determinar el perjuicio económico en agravio del municipio.

Usted ha sido cuestionada por no tomar medidas restrictivas en este caso

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y puede tener determinado juicio sobre el trabajo de los fiscales. Sin embargo, las decisiones del fiscal están investidas por los principios de objetividad, independencia y la autonomía funcional. Se ha hecho varias denuncias contra mi persona, y ya se han dado los descargos respectivos. Por ahora no hay indicios que nos permitan sostener una medida restrictiva contra los investigados.

Respecto al caso del exgobernador regional, ¿se han encontrado más indicios?

Se está investigando conforme a Ley.

¿Hay sospechas contra la gestión actual en el municipio de La Victoria?

Nuestro margen de investigación es la última gestión de Anselmo Lozano, del 2015 al 2018. No hemos abierto investigación de los años anteriores o de la actual gestión del alcalde Rony Olivera. Lo que se ha identificado, conforme lo expuesto en las audiencias de prisión, es un modus operandi o patrón de actuación para licitar determinadas obras a cambio de coimas.

Ese patrón de actuación fue dificultoso de hallar

Es una investigación compleja por la cantidad de procesos de contratación que se está investigando; ya en las audiencias se ha dado a conocer que el modus operandi consistía en que los empresarios entregaban dádivas para hacer las obras, las cuales debían estar bien hechas para que no haya cuestionamiento a la ejecución. Los empresarios se aseguraban como contratistas de obras por un período determinado a cambio de dádivas, y entregando proyectos bien ejecutados para no levantar sospechas de entidades como la Contraloría.

Y eso mismo se detectó en el Gobierno Regional de Lambayeque

Se ha detectado irregularidades en tres procesos de contratación en los que estaba inmerso un contratista que ganó obras en la Municipalidad de la Victoria, cuyas cartas de líneas de crédito serian falsas. Aún se sigue investigando más casos en específico a efectos de establecer el modus operandi exacto en el Gobierno Regional. Toda información necesita ser corroborada.