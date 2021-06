Coronavirus en Perú: investigan si hay más casos de la variante Delta en Comas

Con el objetivo de realizar un rastreo de sus contactos, el Ministerio de Salud (Minsa) implementó un cerco epidemiológico en los alrededores de la vivienda de la persona diagnosticada con la variante Delta en el distrito de Comas, en Lima.

El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, aseguró que este caso de Comas no tiene relación alguna con Arequipa, por lo tanto, es una transmisión comunitaria de la variante Delta (cepa de la India).

Él además no descartó que esta variante ya esté circulando en otros distritos de Lima y por eso se está tomando muestras todos los días para el seguimiento de cómo se mueve en el Perú.

Rosell explicó a La República que cinco familiares del primer caso han dado positivo al Covid-19. No obstante, está por determinarse la variante que portan. “La sintomatología empezó desde el 10 de junio y se ha ido contagiando el entorno familiar hasta más o menos el 16 de junio. Hemos tenido cinco casos más positivos al Covid-19. Todavía estamos haciendo el secuenciamiento para ver si son también de la variante Delta”.

Los casos detectados han tenido sintomatología leve y moderada y no han requerido internamiento, mas sí atención médica ambulatoria.

El paciente y su familia se encuentran cumpliendo la cuarentena en su vivienda, también se ha ido a sacar las muestras de los familiares que viven en otros distritos y por lo tanto el cerco epidemiológico ya se inició, precisó Rosell.

El Minsa agregó que se procedió a tomar pruebas a un total de 10 contactos intra y extradomiciliarios del caso ‘índice’ y las muestras ya fueron enviadas al laboratorio del INS para realizar el respectivo secuenciamiento.

Asimismo, se procedió a realizar el aislamiento de 19 personas en sus correspondientes domicilios para evitar una propagación del virus entre otros familiares y contactos.

Este es el cuarto caso identificado en todo el país gracias al rastreo del Instituto Nacional de Salud (INS). Hay que precisar que el tercero confirmado en Arequipa no tiene relación con los otros dos primeros que eran de un grupo familiar.

El director del INS, Víctor Suárez, remarcó que esta variante tiene una doble capacidad de transmisión a diferencia del virus original de Wuhan, y puede contagiar a 5 y 8 casos más. “En otros países se está volviendo la predominante”.

No hay estudios

El infectólogo Juan Villena precisó que el virus detectado en el paciente de Comas es uno de los cientos o miles que ya están circulando hace varias semanas o meses, “pero recién lo hemos detectado porque no tenemos estudios genómicos de todos los pacientes sino algunos”.

Resaltó que mientras la gente no se cuide con las mascarillas y el distanciamiento, el virus va a seguir diseminándose. “El virus no vuela, no camina, se mueve con las personas, pero la gente sigue viajando de un lado a otro, se aglomera. Unos son asintomáticos. ¡Qué riesgo!”.

Vuelos

El Gobierno dejó sin efecto la exigencia del protector facial para los viajeros que ingresan y salen del país durante la emergencia sanitaria, así como para los que se trasladan dentro del territorio. Solo deberán usar doble mascarilla. Para eso, aprobaron una nueva guía técnica.

