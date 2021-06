El último fin de semana, el exmandatario Martín Vizcarra volvió a vacunarse contra la COVID-19 tras figurar en el padrón, pese a que es uno de los 487 vacunados irregularmente con Sinopharm. En ese marco, el médico epidemiólogo Elmer Huerta enfatizó que aún no hay estudios que avalen la combinación de fármacos ni que una tercera dosis aumenta la efectividad.

“Creo que él ha hecho algo que ningún estudio científico avala. No existe ningún estudio científico que avale la revacunación. Si estas personas se vacunaron, no deben vacunarse”, expresó en América Noticias.

Asimismo, comentó que, en Estados Unidos, no se volvieron a revacunar porque hay confianza en la vacuna, además de que no hay información al respecto sobre la combinación de dosis. Entonces, afirmó que tiene que ver con una cuestión de percepción, porque creen que no son buenas, pese a que toda vacuna es eficaz.

“Los únicos estudios que hay sobre mezclar vacunas son las que se hicieron con AstraZeneca y Pfizer, no hay más, pero como la gente lo quiere hacer viaja y se vacuna a su propio riesgo”, comentó.

Además, reiteró que ya los resultados que se hicieron sobre la eficacia de las vacunas de Sinopharm son importantes y significativos para evitar la propagación. “El Ministro de Salud me dijo que habían hecho tres estudios de efectividad de Sinopharm y que los resultados eran buenos”, precisó.

Huerta instó a las autoridades a que profundicen en la campaña de inmunización para que la ciudadanía confíe en los fármacos. “La vacuna es eficaz para proteger de la muerte, eso es lo que importa. ”, finalizó.

Minsa excluye de vacunación a 487 inmunizados irregularmente con Sinopharm

El Ministerio de Salud anunció la exclusión de las 487 personas vacunadas irregularmente con las dosis de Sinopharm, que incluye a exministros, funcionarios e investigadores del ensayo clínico.

“Esta situación es lamentable y de un aprovechamiento indebido. Como Ministerio de Salud estamos muy indignados y rechazamos ese comportamiento”, expresó el titular de la cartera, Óscar Ugarte.

A fines de 2020, estos 487 ciudadanos, entre los que se cuentan el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzeti, así como los rectores de las universidades San Marcos y Cayetano Heredia, fueron vacunadas con las dos dosis de la vacuna que llegó a Perú como un cargamento extra cuando el país aún era parte de la fase III del ensayo clínico de la vacuna del laboratorio Sinopharm.

Un total de 101 funcionarios públicos, sus familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú, pues el laboratorio chino entregó 3.200 dosis para que los equipos a cargo del ensayo puedan inocular a sus investigadores.