El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción (Otrans), informó que los ciudadanos podrán denunciar los usos irregulares de las vacunas contra la COVID-19.

¿Cuáles son los canales para denunciar irregularidades en la vacunación?

Las quejas podrán registrarse de forma digital a través de:

La página web denuncias.servicios.gob.pe para su posterior fiscalización estatal.

Mesa de partes virtual de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Salud.

Las quejas podrán registrarse de forma presencial a través de:

La Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Salud.

Además, cualquier denuncia será escuchada por la central telefónica del Minsa, 315-6600.

Denuncia por irregularidades en vacunación

SMP: denuncian nuevo caso de jeringa vacía durante vacunación

Un hombre identificado como Washington Trinidad Muñoz manifestó que este lunes 28 de junio estuvo a punto de recibir una jeringa vacía en lugar de la dosis de la vacuna contra la COVID-19. El hecho ocurrió en el parque ecológico, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según Panamericana Televisión, la esposa de Muñoz fue la que grabó el proceso en que la enfermera cargaba la jeringa segundos antes de colocar la aguja y advirtió que estaba vacía. Cuando se lo hizo ver a la enfermera, esta afirmó que se trataba de un falla en la jeringa.

En las imágenes se puede observar que el instrumento no estaba cargado adecuadamente con el fármaco. La conyugé reclamó que ella no se había percatado de ello hasta que no se lo hizo notar, por lo que exigió la presencia de la autoridad. Washington Trinidad Muñoz, por su parte, realizó la denuncia ante la policía, luego de que le aplicaran correctamente la vacuna.