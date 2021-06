Con base en las nuevas disposiciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria informó que quedó suspendido temporalmente el ingreso de perros procedentes de un grupo de más de 100 países que fueron considerados con alto riesgo de rabia. Perú está incluido entre ellos.

Desde el próximo 14 de julio, la entrada de canes estará condicionada a un permiso que será otorgado por la CDC. El trámite para obtener dicha autorización deberá efectuarse con seis semanas de anticipación previo a cualquier viaje a Estados Unidos.

Esta solicitud de ingreso puede ser presentada por ciudadanos estadounidenses o residentes legales del país norteamericano por motivos de viajes o estudio, propietarios de perros que utilicen animales entrenados para asistir o ayudar a personas discapacitadas y empleados del Gobierno de Estados Unidos que deban cambiar de puestos o lugares de trabajo.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria hace hincapié en que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades no permitirá el ingreso de los perros que no cuenten con el permiso aprobado por parte de la mencionada autoridad sanitaria. En caso el can no tenga la autorización, será devuelto a su país de origen y el dueño asumirá los gastos del regreso.

Las personas que deseen obtener este permiso, deberán enviar la solicitud al correo DCanimalimports@cdc.gov. Para el ingreso de perros a Estados Unidos, dichas mascotas deberán contar con los siguiente requisitos: