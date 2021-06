Nadie en la comisión de regantes del distrito de Pocsi conoce a Julio Alfredo Pérez Bernal. Este personaje es bachiller en Arquitectura, según su currículum, y debió realizar servicios para el manejo eficiente del recurso hídrico en la Junta de Usuarios del Chili No Regulado, para el Proyecto Especial COPASA, entidad del Gobierno Regional de Arequipa. Pero los funcionarios a cargo de los proyectos de campo y los mismos regantes lo desconocen.

Detrás de la contratación irregular está nuevamente Marcelo Córdova Monroy, director ejecutivo de COPASA y socio político del gobernador regional Elmer Cáceres Llica. En anteriores publicaciones se conoció que el funcionario de confianza de Cáceres está envuelto en la entrega de servicios sobrevalorados en favor de su amigo Daniel Bulejes Arredondo.

En este último caso, Córdova ha mostrado un inusual interés que se reflejó con el memorándum N° 023-2021 GRA/COPASA. En el documento dispuso al administrador de COPASA, Eduardo Corrales, que se contrate los servicios de un profesional de apoyo “para el monitoreo de campo” el 15 de marzo del 2021. Esto cuando no es su atribución, sino de la Dirección de Ejecución de Proyectos.

El pedido del servicio se emite el 19 de abril y esa misma fecha se certifica que hay presupuesto (S/ 5000) para pagar al técnico. Pérez Bernal hace su propuesta económica a COPASA también por igual monto, pero en dos entregas de S/ 2500. El bachiller presenta su primer informe el 23 de abril, 4 días después de que se emitiera la orden de servicio. En el documento señala que apoyó en realizar la infraestructura de riego en Pocsi, en elaborar propuestas para mejorar la distribución, entre otros.

“No se le conoce al señor Pérez Bernal”, aseguró, Zacarías Ayala Ríos, quien es presidente de la comisión de regantes de Pocsi. Sostuvo que solo dos profesionales de COPASA trabajan con los agricultores para el mejoramiento de riesgo y elaborar un padrón de estos. Pese a ello, el mismo Córdova abogó porque se le pague los S/ 5000 el 5 de mayo. Con el Memorándum N°042-2021 y su firma, dio conformidad al servicio e informó al administrador Corrales Pinto que Pérez Bernal solicitaba el pago correspondiente.

Sin embargo el servicio fantasma también fue advertido por el mismo Seliano Tejada Manrique. En el informe N°012-2021 GRA/COPASA la tesorera de la entidad, Viviane Olazábal, señala que no se ha tramitado el pago al arquitecto por pedido de Tejada, encargado de los proyectos de campo de COPASA. “Me solicitó que no le diera trámite de giro ya que desconoce quién es el señor Pérez Bernal y me manifestó que dicha actividad está a su cargo y que si este señor hubiese prestado ese servicio tendría que haber coordinado con él (Tejada) y no ha sido así”, señala Olazábal en el documento. Es más Tejada por estar encargado del proyecto nunca realizó los términos de referencia para la contratación, que de ser el caso debería ser un ingeniero agrónomo o con experiencia en recursos hídricos, experiencia con que no cuenta Pérez Bernal según su currículum.

Pero, ¿quién es Pérez Bernal? Bernal ya trabajó antes en la gestión de Marcelo Córdova, mientras este último fue gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Bernal realizó servicios por la suma total de S/ 37 650 de marzo a mayo del 2019. La contratación más onerosa es de S/ 32 860 por la ampliación de las oficinas de administración de Autodema.v

se debe corregir problemas en COPASA

José Huerta

Exdirector ejecutivo COPASA

He trabajado en COPASA desde que se fundó el proyecto especial en 1986. La institución nació bajo un convenio entre el gobierno de Perú y Alemania con el objetivo de reducir la pobreza en las poblaciones vulnerables de la región. De esos 35 años de existencia los 24 primeros se contó con la cooperación técnica y financiera de los alemanes. Luego se quedó en manos del Gobierno Regional de Arequipa.

Lamento mucho que la institución tenga estas denuncias dadas a conocer por las publicaciones de La República. Fui director ejecutivo de COPASA del 2001 al 2008 y tengo que decir que actual director (Marcelo Córdova) no cuenta con la experiencia necesaria para el cargo. Pido a las autoridades, al gobernador (Elmer Cáceres) investigar con celeridad y corregir inmediatamente por el bien de la entidad y que no se distraiga de sus verdaderos objetivos. Debe primar la meritocracia.