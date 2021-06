Piura: detienen evento que concentraba a 1.000 personas en Sullana

Este fin de semana, en la región de Piura, se realizaron intervenciones a distintos locales por desacatar las normas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Salud.

En la tarde del sábado 26 de junio, en el distrito de Sullana, efectivos de la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito y funcionarios del Área de Fiscalización de la Municipalidad de Sullana detuvieron el evento denominado “Gran concentración gallística”, que concentraba, aproximadamente, a 1.000 personas.

Las autoridades indicaron que el evento incumplía con las normas, no contaba con el aforo establecido y rompía los protocolos, pues los asistentes no utilizaban mascarillas y no mantenían la distancia social.

Además, los participantes lanzaron piedras y botellas vacías de cerveza contra los efectivos policiales y las autoridades presentes, así como también forzaron las puertas de acceso, para así fugar por diferentes lugares.

Durante la clausura del local, se intervino a Perfecto Rueda Dávalos, quien fue trasladado hasta la dependencia policial, por los presuntos delitos de resistencia y violencia contra la autoridad policial, ley de protección y bienestar animal, DCVCS (lesiones contusas) y violación de las medidas sanitarias.

Talara

Durante un operativo conjunto, la Policía Nacional del Perú, con apoyo de la subgerencia de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Talara y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, intervino dos cantinas, donde encontró a varios infractores que no respetaban el distanciamiento social obligatorio.

Se trata de los locales Donde José y Casita Verde, ubicados en la quebrada Yale y parque 33 , respectivamente, en los que fueron sorprendidos varios sujetos, quienes luego fueron puestos a disposición de la comisaría sectorial para su identificación y aplicación de la multa correspondiente.

