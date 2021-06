27 de junio: Día Internacional de la Sordoceguera

Este domingo 27 de junio del 2021 se conmemora una fecha más del Día Internacional de la Sordoceguera. Esta fecha se da según la “Declaración de las necesidades básicas de las personas sordociegas”, establecida en Estocolmo (Suecia) en 1989, como homenaje al natalicio de Helen Keller, quien fue la primera persona con discapacidad auditiva y visual en graduarse de una universidad.

La sordoceguera puede ser una discapacidad congénita o producto de rubéola en el embarazo. Otra causa es la prematuridad del feto y está ligada a la utilización incorrecta de las incubadoras.

De manera hereditaria puede ser transmitida a través del síndrome de Usher, un gen recesivo que genera sordera al nacer y pérdida gradual de la visión.

El hecho de no poder ver ni oír, no imposibilita que las personas con discapacidad auditiva y visual tengan problemas para comunicarse. El tacto es el sentido que más se desarrolla, pues es imprescindible para su comunicación, la cual no es tan complicada como parece.

El propósito de esta celebración es divulgar, en todos los medios a nivel mundial, la existencia de hombres y mujeres con discapacidad auditiva y visual, una condición única en la que la persona presenta una limitación total o parcial de sus sentidos de la distancia: visión y audición.

Otro objetivo de la conmemoración es generar la atención de los Gobiernos ante las necesidades en las que se ven envueltos las personas que tienen esta discapacidad, que claramente está relacionada al ámbito de comunicación, ámbito físico como ambientales, también cognitivos, sociales, y básicamente educativos, ya que muchos de ellos con bajos recursos económicos no logran a acceder a tener instrucción alguna.

En el Perú, el 1 de mayo de 2010, se aprobó la Ley n.° 29524, que reconoce la sordoceguera como discapacidad única en el Perú, así como sistemas de comunicación a la dactilología, al Braille y otros sistemas de comunicación alternativos, además de establecer la necesidad de crear el servicio de guía de interpretación.

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (Enedis 2012), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se señala que 6 de cada 10 personas con discapacidad presentan más de una limitación, proporción que podría abarcar a las personas con limitación visual y auditiva con el 30,3% y con multidiscapacidad (tres o más limitaciones) con el 31,2%.

Dato

Perú está entre los primeros países en Sudamérica donde las personas con discapacidad auditiva y visual tienen derecho a contar con un intérprete en las entidades públicas y privadas. Sin embargo, es muy difícil su inclusión laboral, debido a que necesitan permanentemente de un guía.