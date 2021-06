Rindieron homenaje póstumo a Luis Cáceres Velásquez, exalcalde de Arequipa

La Municipalidad Provincial de Arequipa ofreció este sábado 26 de junio un homenaje póstumo en memoria de Luis Cáceres Velásquez, exalcalde provincial que falleció la madrugada del último viernes.

La carroza fúnebre partió de su vivienda ubicada en el distrito de Yanahuara a las 9.30 a. m. con dirección a la Plaza de Armas. En el lugar, su cuerpo fue cargado en hombros por familiares suyos pasando por los portales.

Luego, sus restos fueron subidos al Salón Consistorial de la Municipalidad de Arequipa, donde el alcalde provincial Omar Candia le entregó a su esposa un reconocimiento y la medalla de oro de la ciudad.

El burgomaestre les dedicó a los deudos unas sentidas palabras. Explicó que esta ceremonia se realiza como parte de los protocolos que le corresponde a los exalcaldes fallecidos.

“Mi esposo tenía mucho cariño por esta ciudad, estaba feliz con todos los jóvenes y caballeros con quienes trabajó aquí. Es una lástima que nos haya dejado, pero sabemos que desde allá él está con nosotros”, dijo visiblemente afligida su esposa Yolanda.

Uno de sus hijos también dio unas sentidas palabras donde reconoció las obras que hizo su padre cuando fue alcalde provincial de Arequipa en los periodos (1987-1989 y 1992-1992). “Mi padre hizo grandes obras, avenidas, puentes, centros comerciales, el terminal terrestre, cambió el destino de Arequipa. Sus padres eran arequipeños y tenía mucho amor por Arequipa”, señaló.

Los restos del fallecido político serán velados hasta las 5.00 p.m. de este sábado en el Salón Consistorial. Luego, el cortejo fúnebre partirá a Juliaca (Puno), ciudad donde nació y donde también fue alcalde en cinco oportunidades desde el año 1964 hasta 1983.

Sus cenizas descansarán en Juliaca

Las cenizas del exalcalde de Arequipa serán llevadas a Juliaca. Las depositarán en el mausoleo de la familia. Ese era su deseo.

Javier Cáceres Pérez, hijo de la exautoridad, contó que su padre ya había recibido las dosis de la vacuna contra la COVID-19, se había reinfectado, pero esto no fue la causa de muerte. “Mi padre llevaba marcapasos hace dos años y se ha descompensado y no resistió una infección intrahospitalaria. Unos días antes hablábamos y me decía que estaba cansado”, indicó Cáceres.

Javier Cáceres recordó a su padre como alguien “duro, bastante comprensivo y dulce” que realizó varios trabajos como autoridad en favor de Arequipa y Juliaca. “Era un hombre que lo que él creía, lo hacía. Aunque como todo hombre en algo se ha equivocado… será perdonado por Dios y por ustedes”. Agregó que al estar retirado de la política se dedicó a escribir el libro Mis Memorias y estar en familia. Tiene seis hijos, 24 nietos y cuatro bisnietos.