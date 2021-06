Lambayeque: Geresa invocó a cumplir con medidas de prevención contra la COVID-19 posvacunación

La Gerencia Regional de Salud Lambayeque (Geresa) exhortó a la población inmunizada contra la COVID-19 a continuar con las medidas de prevención a fin de evitar complicaciones en su salud.

Si bien la jornada de vacunación avanza en esta región norteña con 111.000 personas que han recibido dos dosis a la fecha, el coordinador regional de Inmunizaciones de la Geresa, José Antonio Enriquez Salazar, invocó a la población a cumplir las normas de bioseguridad para disminuir los riesgos de contraer el coronavirus y exponer a las demás personas al contagio.

“Pedimos a la población que tenga más cuidado a pesar de estar vacunada. Ahora, los adultos mayores y niños asisten a los centros comerciales, lo que es un riesgo”, señaló.

Calidad y seguridad

Enriquez aseguró que todas las vacunas que ofrece actualmente el Estado peruano son bajo criterios de calidad y seguridad, monitoreados a través de estudios a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Drogas e Insumos del Ministerio de Salud (Minsa).

No obstante, anotó que existe un margen de efectividad que, por la exposición de las personas, podrían contraer la enfermedad y desarrollar casos graves.

“La vacuna no protege solo con la primera dosis, se tiene que administrar la segunda que, según la literatura, a partir de los siete días de aplicada recién se generan los anticuerpos. El vacunarse tampoco significa que no va a dar la enfermedad, lo que hace es evitar que se presenten cuadros graves, siempre y cuando la persona no presente factores de riesgo como la edad o alguna comorbilidad”, explicó a los periodistas.

Proceso de inmunización

También mencionó que 168.000 personas solo han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Remarcó que es importante que regresen a los centros de vacunación para la administración de la segunda dosis.

LR PODCAST: escucha el Informe Matinal del 25 de junio del 2021