Al menos 65 personas no pudieron recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el vacunatorio del parque zonal Mayta Cápac, en San Martín de Porres, a pesar de que fueron citadas. Desde la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte explicaron que se debió a un problema de sobredemanda de pacientes en el mencionado punto de inmunización.

El hecho ocurrió cerca de las 2.00 p. m., cuando decenas de personas realizaban cola a la espera de su turno. En el grupo había mayores de 60 años rezagados de la primera o segunda dosis, así como adultos de 58 y 59 años, que este 25 de junio comenzaron a ser inoculados en Lima metropolitana y Callao.

Una encargada del lugar comunicó a los ciudadanos que la cantidad de dosis disponibles en ese punto se habían agotado. A los perjudicados se les dio dos opciones. Una de ellas fue que se dirijan al vacunatorio del colegio José Granda para que sean inoculados de forma directa, ya que era el más cercano y además contaba con dosis disponibles.

Cerca de 50 personas accedieron a la primera opción, pero para los que no aceptaron movilizarse hasta el colegio la Diris Lima Norte repartió tickets para que se acerquen este 26 de junio al parque zonal Mayta Cápac a fin de recibir la dosis que les corresponda. Ellos ya no tendrán que hacer cola y serán atendidos en cualquier momento, de 7.00 a. m. 4.00 p. m., con tan solo mostrar el papel entregado .

¿Qué pasó?

Una vocera de la Diris Lima Norte explicó a La República que las dosis se agotaron en el vacunatorio de Mayta Cápac debido a sobredemanda de personas rezagadas, es decir, aquellas que no asistieron a recibir su dosis el día que les correspondía y que hoy sí lo hicieron.

Según comentó, el mencionado vacunatorio tiene un estimado de personas a inocular por cada día, pero siempre llevan un lote adicional, precisamente para atender a quienes van como rezagados. No obstante, el día de hoy se acercaron más ciudadanos de lo esperado solicitando sus vacunas. Muchos dijeron que no pudieron asistir el día que les correspondía por temas de trabajo, salud, entre otros motivos.

“El día de hoy se abasteció un lote de vacunas de acuerdo a lo que estaba establecido, de acuerdo a la meta de 58 y 59 años, pero ha llegado un buen grupo de personas mayores de 60 rezagados por su primera y segunda dosis. (...) Esto ha sobrepasado la meta a pesar de que llevamos vacunas de reserva. Todas las dosis se agotaron”, señala.

La vocera afirma que en la sede de la Diris Lima Norte tienen más lotes de vacunas, pero no trajeron de allí porque aún deben pasar por un proceso a fin de ser usadas.

“Por un tema de conservación y para la seguridad del paciente, nosotros no podemos descongelar por descongelar vacunas. El proceso de descongelamiento lleva tiempo porque las vacunas las teníamos, pero tampoco vamos a poner en riesgo la salud del paciente por el hecho de vacunarlos y eso se les explicó a los señores. Yo no les podía poner una vacuna que no esté al 100% lista para colocar”, explica.

Ante lo sucedido, la representante de la Diris Lima Norte exhortó a la ciudadanía a respetar el día, hora y lugar programados en la página Pongo el Hombro a fin de que no vuelvan a ocurrir hechos similares.

“ Los rezagados piensan que cuando hay un nuevo grupo ya no va a haber más vacunas y se les ocurre llegar ese día, cuando en realidad han tenido varios días para hacerlo. (...) Y nosotros no podemos negarle la vacuna a los rezagados, tenemos que inocularlos . (...) Eso es lo que ha pasado. Lastimosamente, siempre el primer día, cuando hay un grupo nuevo, la demanda es un 150%. Se nos han acabado las dosis no porque no tengamos, si no porque hay mucha demanda de gente que hemos estado atendiendo aquí”, precisa.

Más de 3.500 dosis diarias

El vacunatorio del parque zonal Mayta Cápac es considerado el más grande de toda Lima Norte. En promedio se aplican 3.500 dosis diarias, para lo cual cuentan con 20 brigadas.

No solo vacunan adultos mayores de 60 años, sino también a personas con enfermedades de salud mental y con parálisis cerebral, así como a embarazadas mayores de 18 años con más de 28 semanas de gestación.

Con respecto a la vacunación de personas de 58 y 59 años, la Diris Lima Norte espera atender a 49.806 ciudadanos en tres días, de los cuales 8.583 se encuentran citados para acudir al Mayta Cápac.