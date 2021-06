Chorrillos: ciclistas piden mayor seguridad en Morro Solar y malecón

A través de las cámaras de Latina, ciclistas denunciaron que continúan siendo agredidos y asaltados en el Morro Solar en Chorrillos, por lo que pidieron a las autoridades apoyo para mejorar la seguridad de la zona y poder realizar su deporte.

“Nos asaltan aquí abajo en el malecón; a eso de las diez de la mañana ya están parados aquí (delincuentes), y en la parte superior del Morro Solar también. Ya estamos cansados, no solo nos quitan nuestras cosas, sino que también nos agreden”, dijo uno de los deportistas a Latina.

Ante ello, pidieron el apoyo a la comuna, pues si bien hay personal de Serenazgo, poco o nada pueden hacer, pues ellos también son agredidos por los hampones que aprovechan lo desolado de la zona para cometer sus fechorías.

Chorrillos: detienen a banda que asaltaba a ciclistas en el Morro Solar

Con armas de fuego, piedras y cuchillos estaban armados los integrantes de la peligrosa banda Los Indeseables del Morro Solar. Los delincuentes asaltaron a varios grupos de ciclistas en distintas zonas de Chorrillos, como La Chira y otra playas.

Los hampones arremetieron contra los deportistas cuando estos circulaban por el paso conocido como La araña, aprovechando que la zona es accidentada y los atletas tenían que transitar por el lugar caminando. Es ahí donde los delincuentes aprovecharon para sorprender a sus víctimas bajo la modalidad de raqueteo.

“Estaban como drogados, nos empezaban a tirar piedras de la nada, luego disparaban al aire. Nosotros no hemos puesto resistencia, pero después de quitarnos nuestras cosas nos pateaban, incluso (uno de los ladrones) me empujó de mi bicicleta y casi me caigo del Morro Solar”, contó una de las víctimas.