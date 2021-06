Los padres de la pequeña Brunela buscan ayuda económica para poder viajar a España y así lograr que su menor hija logre eliminar el sarcoma retrofaríngeo que le afecta. En declaraciones a La República, la madre Gabriela Rivera invocó a la ciudadanía a que puedan apoyarlos a costear pasajes para ir hacia Europa y la niña empiece con su tratamiento de cáncer.

Rivera señaló que su pequeña estaba llevando su tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Sin embargo, esto ha tenido un límite al no contarse con todos los implementos en Perú. “Ella ha sido tratada en el INEN. Ha tenido quimioterapias y radioterapias. Ayer, ha tenido consulta para ver la situación y el médico descartó la cirugía al ser muy peligrosa. Me dijo que ya no se podía y se podría optar por una radioterapia, pero esto no le ha reducido nada”, mencionó.

La progenitora indicó que el tumor de la menor se ha reducido en una pequeña cantidad. También mencionó que no ha hecho metástasis ni se ha expandido. Por tal motivo, aún pueden encontrar una vía para salvar a la niña. La madre pide esta ayuda con urgencia, puesto que el sarcoma es una de las enfermedades con mayor mortalidad en niños de 0 a 14 años, según el INEN.

“No tengo las posibilidades, pero así tenga que vender mi casa o mis cosas (para viajar). He estado recolectando con amigos y todo, pero igual necesito más apoyo para cubrir los gastos de nosotros tres. Además, nos piden una bolsa de viaje para que podamos entrar al país”, dijo.

Por último, Rivera pidió a la población sensibilizarse con los menores con cáncer y apoyarlos porque es un hecho muy difícil que afrontan las familias. En esa línea, invocó a las autoridades a que puedan reglamentar la Ley de Cáncer Infantil y así se logré ayudar a todas las madres y padres.

“Ya hay una Ley del Niño contra cáncer. La reglamentación no se da y estamos esperando. Muchas mamás necesitan. Son muchos casos, esperemos que pronto se logre”, dijo.

Si quieres ayudar a este caso, comunícate a los números 989 261 008 (Gabriela Rivera) o al 912 459 049 (Daniel Laguna). Así también, dona a los número de ayuda:

CUENTA BCP: 19492132385013 (Gabriela Rivera)

19492132385013 (Gabriela Rivera) CUENTA BANCO DE LA NACIÓN: 04030913480 (Gabriela Rivera)

04030913480 (Gabriela Rivera) CUENTA BBVA: 0011 0057 0268132644 (Daniel Laguna)

0011 0057 0268132644 (Daniel Laguna) CUENTA BCP: 191 03469914 0 62 (Daniel Laguna)