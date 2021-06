Arequipa: dos menores fallecidos por COVID-19 esta semana en el Honorio Delgado

Arequipa. El médico pediatra del Hospital Honorio Delgado, Johnny Paz Valderrama, informó que esta semana fallecieron dos menores de edad por COVID-19. El último deceso, fue una niña de once años con leucemia, quien no pudo superar un cuadro severo causado por el coronavirus.

“Ella estaba con ventilación mecánica, no hemos podido hacer más por la niña porque tenía sus defensas muy venidas a menos por la enfermedad de fondo que es la leucemia”. El otro fallecido, es un bebé de dos meses que fue transferido del hospital Goyeneche.

Advirtió que es probable que en una tercera ola de Covid-19, los afectados sean los menores. “La súplica es que no saquen a sus niños y deben estar protegidos. Una invocación particular a padres que tienen niños con comorbilidad como asma, leucemia, síndrome de down. De darles una infección por Covid- 19 pueden terminar con complicaciones”, agregó.

Desde que inició la pandemia, fallecieron ocho niños en el nosocomio.

De otro lado, la Gerencia Regional de Salud (Geresa), actualizó el reporte del miércoles 23, contabilizando en total 53 fallecidos por Covid-19. Se aclaró que diez decesos corresponden a fechaspasadas, que sucedieron en la Red Castilla-Condesuyos-La Unión y el Hospital de Majes. El reporte de ayer, informó sobre 34 muertes.

Otra muerte

Ayer se registró un nuevo suicidio de un paciente Covid-19 en el hospital Honorio Delgado. Respondía a iniciales J. A.W. D. y tenía 42 años. Se lanzó del cuarto piso del nosocomio, donde estaba cuatro días internado. Suman cinco casos de suicidio en el hospital.v