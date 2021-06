Lambayeque: emergencia por contaminación en Pacora finalizó sin soluciones definitivas

El miércoles 23 de junio llegó a su fin la última prórroga de la emergencia por contaminación del agua con arsénico en el distrito de Pacora (Lambayeque). El Ejecutivo decidió no ampliar más la emergencia dictada hace 10 meses, algo que es cuestionado por el alcalde pacorano, Virgilio Vidal Arboleda.

En conversación con La República, el burgomaestre calificó como “desatinada” la posición del Gobierno de Francisco Sagasti, debido a que hasta la fecha no se ha conseguido una solución definitiva al problema. La población sigue abasteciéndose de agua por cisternas, y los niños con arsénico en su organismo continúan atendiéndose en un consultorio ambulatorio.

“A pesar de que la municipalidad lo ha solicitado en conjunto con el Gobierno regional (ampliación de la emergencia), no se nos ha dado la prórroga, porque ellos dicen que no es necesario. Indeci ya no ha creído conveniente que la emergencia continúe, porque, para ellos, en Pacora ya estaría solucionado el problema con la planta piloto que anunció Sagasti y que para nosotros es una burla”, manifestó.

Seguidamente, Vidal Arboleda agregó: “Que nos expliquen qué es lo que han conseguido con la emergencia que está desde agosto del 2020. Seguimos abasteciendo a la población con agua de cisterna, no se han instalado los filtros domiciliarios, y en los niños el cáncer sigue creciendo cada día más, porque a nadie del Gobierno le interesa que puedan atenderse en un hospital”.

Como es de conocimiento público, el pasado jueves 17 de junio, el presidente Francisco Sagasti llegó a Lambayeque para, entre otras actividades, anunciar el inicio del funcionamiento para esta semana de la planta piloto de filtrado de agua en Pacora. Para el burgomaestre, este sistema no es una solución definitiva, debido a la poca capacidad de la misma.

El alcalde insistió en que, por ser un Gobierno de transición, el actual Ejecutivo debió ampliar la emergencia para que el próximo presidente pueda conocer el problema y abordarlo de manera prioritaria. No descartó que esta decisión desencadene una nueva ola de protestas de los pacoranos, como las generadas a inicio de año.