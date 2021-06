Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se pronunció con respecto a la situación actual del Perú frente al sismo ocurrido el último martes 22. Según declaraciones a La República, el especialista volvió a recalcar que lo peor que puede ocurrirle a nuestro país es que no exista un sismo.

“Somos un país altamente sísmico y en un país con esto lo peor que puede pasar es que no haya sismos. Entonces los sismos tienen que ocurrir. El sismo de magnitud 6.0 no sabemos por cuánto tiempo dará replicas, en un inicio, hubo 13 y 2 fueron reportadas. Pero, de ahí, no se ha vuelto a registrar”, indicó.

“La dinámica del Perú debe continuar. Si ocurren otros sismos en similares lugares es porque se tiene que dar (...)”, agregó.

Asimismo, precisó que uno de los últimos terremotos más fuertes fue en 1746, el cual debe volver a repetirse en cualquier momento , y exhortó a poner atención en los posibles daños. “Los sismos solo producen el sacudimiento fuerte del suelo tal como pasó el día martes. Si es que las casas no son capaces de soportar ese movimiento en el suelo, es probable que colapsen o tengan daños”, dijo.

Por otro lado, invocó a la población a tener en cuenta las medidas de prevención y no solo querer conocer cuándo sucederá el próximo sismo. “El problema es que tenemos que ver con qué está construido nuestra casa y demás. En un apartamento, identificar las zonas seguras del departamento y si estoy en primero, la ruta para campo abierto. No nos preocupemos cuándo va a ocurrir el temblor o de qué magnitud, preocupémonos cómo esta construida nuestra casa o rutas de evacuación. Si hacemos eso tendremos cultura de prevención”, sostuvo.

“Es una tarea compartida y la población piensa que sabiendo cuándo va a ocurrir el sismo, este problema está resuelto”, añadió. Por último, aseguró que pronto se terminará de instalar en toda la zona litoral.

“Nuestro compromiso es que a finales de año tendremos todo instalado, todos los equipos. En el 2022 espero que en el primer trimestre se hagan las primeras pruebas. Ni bien este óptimo, esto quedará operativo”, finalizó.