La fiesta de San Juan es una de las celebraciones más reconocidas en la selva peruana, también algunos países de Latinoamérica y España, que se desarrolla el día 24 de junio y en algunos casos, en las vísperas. Debido a la actual pandemia, esta festividad tuvo que reducir prescindir de algunas actividades para evitar el contagio. Sin embargo, los ciudadanos continúan con ese espíritu conmemorativo para honrar la llegada de una nueva etapa.

En esta fecha, en Perú, se suele llevar a cabo misas y/o procesiones en señal de respeto a San Juan. Asimismo, se suele realizar baños de purificación en los ríos y hay comida tradicional para todas las personas que llegan en estas fechas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Cuándo se celebra la fiesta de San Juan?

La fiesta de San juan se celebra durante todo el día 24 de junio. Los ciudadanos suelen aguardar un día antes (23 de junio) para iniciar con parte del cronograma.

Fiesta de San Juan. Foto: difusión

¿Por qué se celebra la fiesta de San Juan el 24 de junio?

La fiesta se realiza el día 24 de junio porque significa el nacimiento de Juan el Bautista. Según la Biblia, Zacarías mando a encender una hoguera por la llega de su hijo al mundo. Asimismo, en algunas ciudades de España, señalan que es un día mágico para espantar los malos espíritus, hacer votos de amor y fertilidad.

¿Dónde se celebra la fiesta de San Juan?

La fiesta de San Juan se ha difundido en varios países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Así también, en algunos países de Europa se da esta festividad con hogueras.

Algunos suelen relacionar esta fiesta con el solsticio del invierno o verano (que se da tres días antes). En estos países se conmemora con música, baños, conciertos y hasta fuegos artificiales.

¿En qué lugar del Perú se celebra la fiesta de San Juan?

Esta fiesta se realiza en toda la selva peruana y en algunas ciudades de otras regiones. En Iquitos y Moyobamba, se suelen realizar misas para honrar el nombre de San Juan. Incluso llevan regalos a un árbol como parte del festejo. Asimismo, suelen preparar mucha comida tradicional en estas fechas como el juane.

Así también, hay bailes, desfiles, ferias artesanales, concursos de belleza y de arte. En la Municipalidad de Coronel Portillo mencionaron que ellos iniciarán con la celebración el día 23 de junio con muchos colores y tradicionales celebraciones. Por otro lado, en regiones como Tacna y Cajamarca suelen armarse concursos, rituales típicos, competencias de caballos de pasos, entre otros.

Fiesta de San Juan. Foto: difusión

¿Quién era San Juan Bautista?

De acuerdo al Cristianismo, Juan el Bautista es conocido como el precursor o mensajero del Mesías. Asimismo, fue la persona que bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán. “Y Juan dio testimonio diciendo: ‘He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él’. Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo’”, así se anuncia en la Biblia, en el capítulo 1 del libro de San Juan.