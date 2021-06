Arequipa: piden mayor control para evitar transporte ilegal de pasajeros

Por: Zintia Fernández

El integrante del directorio del Consejo Nacional del Transporte Terrestre, Mario Lovón, demandó a las autoridades de Arequipa un mayor control, durante las 24 horas en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur (La Joya), en la salida de Yura (km 60) y en otras vías para el traslado ilegal de pasajeros.

Todas las noches, autos ofertaban pasajes a Ilo desde el puente Grau, mientras que en los alrededores de los terminales de minivans continúan venta de pasajes a regiones, pese al control policial.

“Ayer (martes) hemos visto como la Policía realizaba el operativo en el Km 48 durante el día. Fueron muy diligentes, pero eso no es suficiente porque ahora el traslado es durante la madrugada, desde las 4.00 a.m. y en la tarde desde las 6.00 p.m. Este cerco epidemiológico da pena porque no alcanza el objetivo que es evitar que el virus se esté desplazando. Más de cuatro personas en un auto, combis con capacidad superada a vista de las autoridades. Cuando se cerró la Variante de Uchumayo por las lluvias, nadie podía salir y entrar. Entonces el control es principalmente en estos dos puntos”, manifestó Lovón.

Sobre el tema, el congresista Héctor Arias dijo no estar de acuerdo con la medida, pero debe existir mayor coordinación entre las entidades vinculadas al transporte como gerencia de transporte, Sutran y la Policía, para que se cumpla y no se le saque la vuelta a la ley.

“No estoy de acuerdo con la medida (cerco). Sin embargo, (si se va ejecutar) esta debe estar acompañada de una campaña exhaustiva de vacunación, fortalecimiento de centros de atención. La coordinación es importante para conseguir el control desde sus funciones y atribuciones”.

Por su parte el congresista José Luis Ancalle agregó que además de la coordinación entre autoridades, se debe establecer una forma de control clara. Indicó que la población lo llama para quejarse de cómo los estan trasladando actualmente a la Joya y Vitor. “(…) Se debe mejorar la capacidad para atender el cerco y dar soporte a la Policía si es que lo requiere”.

Sanciones a transportistas

La Sutran sancionará al conductor que trate de vulnerar el cerco con una multa de S/ 4400, además se le retirará las placas y se le retendrá la licencia de conducir. Desde el lunes en el Km 60 (Yura) verificaron la guía de remisión de vehículos de carga pesada y mercadería.