Ante el sismo de magnitud 6.0 registrado el martes 22 de junio, algunas construcciones en Lima se han visto afectadas, esto sería debido al suelo donde se ubican y cómo fueron edificadas, así señaló Carlos Zavala, director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

En esa línea, el especialista advirtió que existe más vulnerabilidad en ciertas zonas por una mala construcción e inadecuada ubicación ante posibles movimientos telúricos. “Las zonas que tienen mayor riesgo son las que tienen suelo flexible: Villa El Salvador, las playas del sur, como San Bartolo, entre otras. Por el norte tenemos Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho, especialmente las zonas ubicadas en las colinas, donde las viviendas son muy vulnerables”, dijo en Andina.

Asimismo, aseguró que las viviendas en este sector suelen ser autoconstruidas con materiales no apropiados para darle sostenibilidad, seguridad y flexibilidad frente a un sismo. Es decir, son frágiles ante un temblor. El especialista resaltó que la ciudadanía considera mejor reducir costos sin darse cuenta que esto puede costarles el doble.

“Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión”, alertó Zavala.

“Es básicamente porque los engañan, les ofrecen ese ladrillo que lamentablemente es una inversión desperdiciada porque tras un sismo fuerte no van a poder reparar la casa, porque será muy caro hacerlo. En muchos casos habrá que demolerla”, agregó.

Por último, el ingeniero mencionó que el tema de autoconstrucción es un problema patente en toda la ciudad de Lima y es un porcentaje muy alto. “Si hablamos de Lima solo el 20% de vivienda construidas han pasado por una inspección del municipio, han tenido planos y un arquitecto. El 80% no ha tenido nada de esto”, aseveró.

Consejos frente a un sismo

El experto de la UNI aseveró que los consejos dependerán mucho de cómo se haya construido la casa y si se tiene los materiales necesarios.

“Si se vive en una casa que fue construida sin ningún asesoramiento técnico y que es informal, lo primero que tengo que hacer es planificar mi ruta de escape y ver por donde voy a salir. Todos sus ocupantes deben salir porque nadie sabe lo que va a pasar con esa construcción”, dijo.

En caso si fue construida por un ingeniero, será más difícil que se caiga una vivienda. “En ese caso, no debes bajar las escaleras, sino buscar la caja cercana a la escalera y esperar allí a que pase el temblor. Buscar la columna más grande y gruesa de la casa y esperar en ese lugar a que pase el sismo”, precisó.