Temblor en Lima: IGP planea inaugurar la primera sirena de alerta sísmica el 28 de julio

Dentro de un mes nuestro país empezaría a poner en marcha el sistema de alerta antisísmica, con lo cual podríamos ser notificados de un sismo segundos antes de que empiece. Así lo dio a conocer Miguel Yamasaki, director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil Perú (Indeci).

En declaraciones a Canal N, Yamasaki señaló que el mencionado sistema contempla la instalación de sirenas en todas las jurisdicciones del Perú, aunque en una primera etapa han priorizado 114 distritos que se ubican geográficamente en la costa y que tienen una población que supera los 10.000 habitantes .

“Esperemos que para el 28 de julio, que es nuestro bicentenario, podamos dar por inaugurado el sistema con la instalación de la primera sirena en Lima Metropolitana, que va a ser una inauguración simbólica. Este es un proyecto que se viene coejecutando con el IGP, ellos han instalado o van a terminar de instalar 106 acelerómetros desde Tumbes hasta Tacna y el Indeci va a instalar 114 sirenas en 114 distritos que han sido debidamente priorizados”, explicó.

El vocero de Indeci aseguró que los contratos con las empresas encargadas de la implementación del sistema ya están firmadas y que si bien inicialmente la meta era terminarla para el 2021, la pandemia ralentizó los procesos de los proveedores. Ahora esperan culminar el proyecto en 2022.

“Cuando ya esté operativo, antes de un sismo, con una anticipación que está en función de la distancia del epicentro, vamos a obtener sirenas audibles, si es de noche señales con luces y mensajería en todos los teléfonos”, agregó.

Sismate

El 29 de junio se llevará a cabo el primer simulacro virtual de sismo y Yamasaki anunció que para esa fecha la población va a recibir un mensaje en sus celulares, como parte del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) que es un proyecto elaborado en alianza en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Si hubiéramos tenido el sistema funcionando para el sismo de ayer, nos hubiera podido alertar con 12 o 14 segundos de anticipación, por lo menos para despertarnos si es que estábamos durmiendo porque con este sistema así tu teléfono esté en silencio va a sonar”, aseveró.

Yamasaki dijo que el SISMATE no solo permitirá alertar de forma temprana sobre sismos, si no también de otras posibles emergencias, como tsunamis, inundaciones, huaicos, erupciones de volcanes, entre otros.

Adicionalmente, aseguró que si bien ya existe un sistema de alerta de tsunami en funcionamiento, que se encuentra a cargo de la Dirección de Hidrografía de la Marina, están trabajando para poder instalar sirenas en 147 distritos costeros, con el objetivo que la alerta llegue de manera directa a la población .

Prevención

Por otro lado, Yamasaki instó a la ciudadanía a ser conscientes de que vivimos en un país altamente sísmico y que formamos parte de los 32 países agrupados en el Cinturón de Fuego. “Los terremotos han existido siempre y seguirán existiendo, esta es una muestra de que la tierra está viva. El día que deje de temblar la tierra significará que el planeta ha muerto, entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello y tomar las medidas de prevención”, expresó.

Dijo que mientras mejor nos preparemos, afrontaremos mucho mejor las situaciones. En tal sentido, recomendó adoptar medidas como elaborar la mochila de emergencia y participar en los simulacros, como el programado para el próximo martes 29 de junio.

“Hacemos un llamado a la población para que participe de este primer simulacro virtual. La gente no va a necesitar salir al exterior, pero es un día de reflexión para que podamos revisar nuestra mochila de emergencia, para que podamos planificar nuestro plan de emergencia familiar, si lo tenemos, revisémoslo y si no, pues hagamos uno”, señaló.

Sobre la mochila de emergencia, dijo que no es necesario que sea un mochila como tal, si no cualquier objeto que nos permita colocar lo indispensable, es decir, agua para 72 horas, alimentos no perecibles, un botiquín de primeros auxilios, prendas de abrigo, además de mascarillas, alcohol en gel y todo aquello que permita conservar la bioseguridad. En el caso de tener bebés o adultos mayores, sugirió colocar papillas, pañales y medicinas si es que las requieren.

Último reporte

El representante de Indeci aseguró que, de acuerdo al último reporte de la institución, el sismo de 6.0 de ayer 22 de junio ha dejado hasta el momento 19 damnificados, 121 afectados, 20 heridos leves, 6 viviendas inhabitables, 17 viviendas afectadas, 2 establecimientos de salud afectados, 9 locales comunales afectados y 12 tramos de carretera afectados por caída de roca suelta. Asimismo, recordó que un menor con problemas de salud falleció durante el evento natural.