Fuerte sismo sacó a las calles a vecinos de Lima y sur chico

Miedo, preocupación y desesperación se vivió a las 9:54 de la noche, por casi un minuto, en la capital, luego de registrarse un sismo de magnitud 6,0 a 33 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia limeña de Cañete.

Esta vez, los ciudadanos de Lima y el sur chico del país sintieron un fuerte y prolongado remezón. Algunos salieron corriendo a la calle incluso sin mascarilla; mientras que los que vivían en edificios tuvieron que buscar una zona segura.

Según el director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, el temblor generó mucho temor porque tuvo una profundidad de solo 32 kilómetros; es decir, superficial.

Tanto fue el sacudimiento que se reportaron rajaduras en la unión antisísmica de un edificio de la cuadra 6 de la avenida San Felipe. Los vecinos estaban asustados. No obstante, el subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de Jesús María, Iván Llontop, pidió tranquilidad debido a que solo se había desprendido una parte del tarrajeo de “las juntas de dilatación”, las cuales sirven para absorber el impacto de temblores.

En Jesús María. Tras el sismo se registró el desprendimiento del tarrajeo de un edificio. Al inicio generó alarma. Hoy el municipio evaluará ello. Foto: difusión

En tanto, también se registró la caída de 50 bloques del techo raso del hall nacional e internacional del aeropuerto Jorge Chávez. Asimismo, hubo incidentes menores en supermercados de la capital.

Reportes. En el aeropuerto se desprendió el falso techo. Foto: difusión

A ello se sumó el desprendimiento de rocas en la Carretera Central, en un tramo de Ñaña (Huaycán), donde un vehículo resultó afectado. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que eso mismo sucedió en el cerro Centinela y en el sector de Musa, en La Molina; así como en la zona de Mariategui, en Villa María del Triunfo.

La caída de piedras también causó preocupación en la Costa Verde, a la altura de la playa Redondo y Agua Dulce.

Debido a eso, el subgerente de Defensa Civil de Miraflores, Juan Carlos Barrios, informó que tuvieron que cerrar los accesos del circuito de playas, como la bajada de Armendáriz, para liberar la vía y evitar problemas. Dijo, además, que las geomallas instaladas en los acantilados lograron evitar que las piedras salgan disparadas.

Caída. En la Costa Verde se reportó el desprendimiento de piedras. El municipio de Miraflores dispuso el cierre de la vía. Foto: difusión

Asimismo, la Marina de Guerra descartó un tsunami; mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lima, hasta el cierre, seguía evaluando los daños.

Situación en el sur chico

Tras el temblor, la alcaldesa de Mala, Sonia Ramos, dijo que hubo personas desmayadas y accidentadas al salir de sus casas. Con las horas, se conoció de incendios y cortes de luz en algunos sectores del distrito de Mala, como San Pedro. En Cañete, resultó afectada la comisaría.

El susto también imperó en otros distritos del norte y sur chico de Lima. Hasta las 11 p. m., en la playa Chacra y Mar del distrito huaralino de Aucallama, las autoridades reportaron un movimiento inusual del mar.

En tanto, en los distritos de Chilca y Santa Cruz de Flores, en Cañete, hubo gran susto de la población, mas no daños personales, de acuerdo a los reportes preliminares del Indeci entregados al Gobierno Regional de Lima. No obstante, en el anexo de Langla, a la altura del kilómetro 23 en la vía de Lunahuaná, sí se registró un deslizamiento de piedras de canto rodado. Por otro lado, en Huachupampa y Santiago de Tuna, en la provincia de Huarochirí, no se reportaron mayores afectaciones.

Tavera, del IGP, señaló que esto debe servirnos para recordar que vivimos en un país altamente sísmico. Por ahora debemos participar del simulacro familiar que se realizará el próximo martes 29. Aliste su mochila de emergencia.