Áncash: padre de familia y joven de 20 años logran vencer a la COVID-19

Un padre de familia de tres menores y un joven de 20 años de edad retornaron a sus hogares tras vencer la etapa más crítica de la COVID-19, en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, ubicado en la región Áncash.

El joven de 20 años, quien junto a su padre se ganaba la vida como obrero de construcción civil, asegura no saber cómo se contagió y que había extremado los cuidados preventivos. Él llegó al nosocomio con 80 de saturación y al agravarse su estado fue ingresado a UCI; allí permaneció 15 días hasta que logró recibir el alta médica.

“El personal de salud me trató de la mejor manera, alguna de ellas conocían a Dios y eso era bueno porque me motivaban, me brindan su aliento, me decían ¡fuerza, tú vas a salir!, y que confíe en él, que nunca me va a fallar, que mi confianza estaba en Dios”, refirió emocionado.

Junto a él, también fue ingresado un padre de familia de 37 años, quien se gana la vida como chofer de autos colectivos.

“Es increíble que ha pasado un mes desde que me trajeron. Agradezco a Dios que me dio otra oportunidad de vivir, al personal que me trató como familia, que me alentó a seguir peleando, ahora me voy a mi casa con mi esposa y mis hijos”, manifestó el paciente quien fue recibido por su esposa y hermana.