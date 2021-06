SJL: madre denuncia que su hijo fue apuñalado tras negarse a pagar cupo de S/ 400

Una madre de familia denunció que su hijo adolescente de 14 años fue apuñalado por un sujeto, acusado de cobrarle un cupo de S/ 400 semanales, cuando estaba dentro de un mototaxi en la calle Los Paujiles, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En declaraciones para América TV, la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que su primogénito recibió tres apuñaladas a la altura de la espalda por parte del hombre que se habría vengado debido a que el menor no quisiera pagar cupo.

“Mi hijo estaba en su mototaxi, venía de la casa de su amigo, y fue atacado por la espalda. (El sujeto) dijo: ´No va a pagar tu madre. Te vas a morir´, y lo ha hincado tres veces en la espalda”, declaró la madre de familia, quien señaló que volverán a operar a su hijo porque tiene hemorragia interna.

La progenitora del adolescente de 14 años, quien trabaja como recicladora, recordó que días antes del atentado contra su hijo, ella se había negado a pagar el monto. “Ha venido a mi casa. Sabe dónde trabajo y me ha pedido S/400 semanales, yo me he negado”, agregó.

El menor permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hipólito Unanue y su estado es grave. En tanto, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino tomó el caso para las investigaciones correspondientes.