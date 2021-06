Piura: Registros Públicos reafirma nulidad de inscripción de nueva Junta Transitoria en Sechura

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) rechazó el pedido de Henry Zavaleta Amaya para ser reconocido como presidente de la nueva Junta Transitoria de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, en Piura. La iniciativa tenía como objetivo anular la inscripción del actual presidente comunal, Hernán Espinoza Ayala.

De acuerdo con la Esquela de Observación de Registros Públicos, en los documentos presentados por Zavaleta Amaya no se adjuntó la constancia de convocatoria formulada por la persona que presidió la asamblea, en la cual se le proclamó como ganador. Asimismo, el documento señala que en el expediente presentado tampoco se indicó quién fue el encargado de ejecutar la convocatoria.

Además, el organismo también detalló que a las asambleas, llevadas a cabo el 25 de enero y el 13 de febrero de este año, sólo asistieron a ambos eventos poco más de 4.000 comuneros, pese a que existen, a la fecha, más de 21.000 comuneros inscritos .

Declaraciones

Al respecto, el presidente de la comunidad campesina, Espinoza Ayala aseguró “que se hizo justicia”.

“El plazo de convocatoria no se ha cumplido. Asimismo, la asamblea es nula porque no hubo quorum, es decir se necesitaron mínimo 14 mil personas, pero no llegaron ni a mil personas”, sostuvo a los medios locales.

Disconformes

En enero de 2021, la Asamblea Extraordinaria de Comuneros y Comuneras de Sechura declaró nulas las elecciones que designaron a Espinoza Ayala como presidente de la Comunidad Campesina San Martín y le daban el control de las minas de sal, debido a diversos cuestionamientos por la elección virtual de la lista que dirige .

En estas reuniones se designó una Junta Transitoria, liderada por Zavaleta Amaya, en elecciones que también generaron protestas de los comuneros.