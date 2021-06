Los profesionales de Salud del hospital Hipólito Unanue anunciaron una huelga el día jueves 24 de junio en los exteriores del nosocomio, luego de que no se les pagará su bonificación por horas complementarias y otros pagos correspondientes desde mayo a setiembre de 2020. Esto hace referencia al decreto de urgencia 026-2020 que fue aprobado durante la primera ola del coronavirus.

De acuerdo a Jesús Bonilla Yaranga, presidente del Cuerpo Médico de dicho establecimiento, el día 31 de diciembre tenían que transferirles ese dinero a sus cuentas, pero un fallo en el sistema del hospital generaría que no se concretara esta acción.

“Estos bonos fueron transferidos al hospital; sin embargo, el nosocomio no lo pudo cobrar por una falla en el sistema el 31 de diciembre. Esto lo reportaron y devolvieron, por ello, tuvieron que volver a hacer los trámites. Sin embargo, hasta ahora nada. (...) No se entiende por qué no quieren pagar si ya se tenía el dinero”, indicó en La República.

Por otro lado, en la última Asamblea Extraordinaria del Cuerpo Médico del Hospital Unanue sostuvieron que la deuda alcanza más de 2 millones de soles, pero esto, al parecer, “no será reconocido por el Minsa”. El galeno aseveró que este martes 22 de junio las autoridades del Ministerio de Salud iban a reunirse a ver el tema, pero hasta el cierre de la nota aún no se han comunicado con ningún representante. Por ello, procederán a realizar este plantón para que se escuche su pedido.

Comunicado de Junta Directiva del Hospital Hipólito Unanue. Foto: cortesía

Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú (FMP), también indicó que esta situación se repite en otros nosocomios de Lima. “No solamente en el hospital Hipólito Unanue, esto se replica en el Loayza, San Juan de Lurigancho, entre otros. No quieren pagar, a nosotros no nos han pagado el bono como debería ser. Nos pagaban un mes y el otro no, sin justificación”, mencionó.

Además, informó que han conversado hace una semana con el Ministerio de Salud sobre varios temas, pero no hubo respuesta. “Venimos arrastrando también el tema de la escala salarial, pero nada (...). El Ministerio de Economía y Finanzas dice que no, y no te pagan. Realmente lamentable porque nosotros hemos dado la vida”, precisó.