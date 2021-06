El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que, si bien en Arequipa la tasa de contagios y muertes por COVID-19 sigue siendo alta, en los últimos días se ha notado una ligera reducción, por lo que no descarta que la actual crisis que atraviesa la región podría mejorar pronto.

“ En los últimos días, como que se ha desacelerado y podríamos empezar una meseta . Eso es lo que vamos a evaluar esta semana para saber si también Arequipa reduce casos y sigue la misma tendencia a nivel nacional. (...) No queremos tener ningún exceso de optimismo, pero podría estar dándose esa situación”, señaló el funcionario en entrevista con RPP.

Ugarte manifestó que, aunque la tendencia a la baja aún no se confirma, la desaceleración podría deberse a las intervenciones que ha realizado el Minsa en la región, como los refuerzos de personal e insumos que se ha enviando, la ampliación de la vacunación, así como la dotación de camas UCI y cánulas de alto flujo.

Asimismo, indicó que las cifras podrían seguir poco a poco bajando si se cumplen las medidas restrictivas, tal como el cerco epidemiológico que restringe los vuelos aéreos y el transporte terrestre de personas desde y hacia la región.

Adicionalmente, el ministro aseguró que continúan realizando trabajo de secuenciamiento genómico en toda Arequipa, así como en el resto de regiones vecinas del sur, pero a la fecha solo se han confirmado dos casos de la variante Delta, los cuales ya fueron comunicados anteriormente.

Reiteró que la variante predominante en el país es la C.37, conocida como Lambda, la misma que —se ha comprobado— tiene mayor transmisibilidad que la variante británica, pero menor que la Delta, descubierta en la India.

A nivel nacional, Ugarte apuntó que la curva de contagios sigue cayendo por novena semana consecutiva, pero dijo que esto no debe llevarnos a triunfalismos, si no a seguir siendo cuidadosos por posibles rebrotes o una tercera ola. Precisó que, incluso ahora que nos encontramos en una etapa de descenso, las unidades de cuidados intensivos siguen estando llenas.