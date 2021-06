Para las principales autoridades de Arequipa y los integrantes del Comando COVID-19, la culpa de que la pandemia siga creciendo en Arequipa, es netamente de la población. Esta no acata las restricciones que impone el gobierno. Por ello, ayer en conferencia de prensa, indicaron que la decisión de que Arequipa ingrese en un cerco epidemiológico, que no permite el transporte aéreo y terrestre, no sería acatada.Conoce más AQUÍ.