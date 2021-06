Callao: piden ayuda al Minsa para que anciano reciba dosis contra la COVID-19

Un hombre de la tercera edad vive en condiciones muy precarias y recibe donaciones en la asociación de viviendas Señor de Los Milagros de Pachacamilla, en el distrito de Callao. Víctor, un anciano de 88 años, fue alojado en el predio de un vecino y es atendido por los habitantes de la zona.

El ciudadano tiene una herida en su cabeza desde hace dos años y se ha expandido. “Me apareció un granito muy pequeño y me rascaba hasta que se infectó. Fui a la posta de Cerro Candela y a los dos meses me dieron de alta. La doctora me dijo que mi caso es algo raro y allí no se me podía curar. Fui al Hospital Loayza y me derivaron a Neoplásicas. Allí me dijeron que tenían que hacer una biopsia, pero no me dieron ningún resultado”, contó a ATV.

La lesión ha ido afectando el cuero cabelludo y ha llegado a gran parte de su cráneo. Sus vecinos piden ayuda para que el Ministerio de Salud se acerque a la zona, debido a que no tiene ningún familiar que lo lleve a un centro de vacunación para que sea inmunizado contra la COVID-19.

“El señor había desaparecido como dos meses, no sabíamos nada de él. Ha vuelto hace cinco días. Nos comentó que estuvo internado en Neoplásicas. Para que lo puedan vacunar hay que llevarlo, no tiene familia y pedimos un apoyo para que el Minsa puedan venir”, contó una vecina.

