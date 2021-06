Áncash: por primera vez en seis meses no hubo fallecidos en hospital COVID-19

Buena noticia. En consonancia con el descenso del número de fallecidos por COVID-19 en la región Áncash, desde el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón comunicaron que, por primera vez desde el inicio de la segunda ola, no se registraron muertos a causa de la enfermedad viral .

El reporte corresponde al domingo 20 de junio, día en que el el servicio de Epidemiología del nosocomio referencial para el tratamiento de pacientes con coronavirus reportó que, tanto en el módulo temporal como en la unidad de cuidados intensivos (UCI), no hubo decesos . Los responsables del área recordaron que el pico fue de 20 muertes en 24 horas.

El director ejecutivo César Acevedo mostró su confianza en el personal de salud y su alegría por esta noticia; sin embargo, fue claro en anunciar que continuarán las coordinaciones y trabajos ante una eventual tercera ola.

“Tenemos la esperanza (de) que esto siga así: que hayan muchos días sin pérdidas humanas, que nadie pierda a un ser amado y un día ya no tengamos personas hospitalizadas por COVID-19. No obstante, si bien celebramos esta cifra, no bajamos la guardia y seguimos preparándonos ante una eventual tercera ola. A las personas les pedimos que sigan cuidándose, usando dos mascarillas, que mantengan el lavado de manos y el distanciamiento social”, sostuvo.

Hospitalizados

Asimismo, según los registros del establecimiento de salud hasta el 20 de junio, la cifra de hospitalizados bajó. De los 215 pacientes internados reportados en abril (mes crítico de la segunda ola) se pasó a 42, de los cuales 16 permanecen en UCI.

